Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 сентября в 19:00 на стадионе «Астана Арена» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира - 2026 по футболу, в котором сыграют сборные Казахстана и Уэльса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения матча будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».

Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матча и сохранятся до их завершения.

Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.