Матч Казахстан – Уэльс: движение авто временно ограничат у стадиона «Астана Арена»

Футбол,Столица
52
Дана Аменова
специальный корреспондент

Водителям рекомендуют заранее продумывать маршруты 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 сентября в 19:00 на стадионе «Астана Арена» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира - 2026 по футболу, в котором сыграют сборные Казахстана и Уэльса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения матча будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».

Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матча и сохранятся до их завершения.

Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.

#футбол #матч #стадион #Уэльс #Астана Арена

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
На пути к е-экономике будущего
Ключевая роль молодежи
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Уборочная кампания набирает обороты
В Астане открыт филиал Cardiff University
Готовь трубы летом
Посвящение композитору
Народных избранников ждет горячая пора
Новый уровень сотрудничества
АПК: от селекции до переработки
35 школ Атырауской области остались без директоров
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Число трехсменок сократилось втрое
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
В приоритете – безопасность детей
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Смена графика работы в Астане: что изменится
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Символикой «Кайрата» украсили телебашню «Кок-Тобе» в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]