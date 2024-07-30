Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

Международное сотрудничество , Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Маулен Ашимбаев поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и отметил, что в Казахстане уделяют пристальное внимание дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

«Позвольте передать Вам искренние слова поздравления от президента Республики Казахстан. Глава государства придает особое значение развитию двустороннего политического и экономического сотрудничества между нашими странами. Иран - наш сосед в Каспийском регионе и один из важнейших торговых партнеров на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому укрепление взаимоотношений с Ираном остается одним из приоритетных направлений нашей внешней политики. Со стороны Парламента Казахстана мы будем активно способствовать всестороннему укреплению взаимоотношений между нашими странами», - отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Спикер Сената выразил благодарность иранской стороне за активное участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которой было принято 25 важных документов, включая Астанинскую декларацию.

Затронули собеседники и вопросы сотрудничества на парламентском треке. Было отмечено, что в обеих палатах Парламента Казахстана уже действуют группы дружбы с Ираном, а создание аналогичной группы в обновленном иранском Парламенте окажет положительное влияние на усиление двустороннего взаимодействия.

Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества Парламентов Казахстана и Ирана Маулен Ашимбаев обсудил и с председателем Исламского консультативного совета Мохаммадом-Багером Галибафом. Председатель Сената обозначил ключевые направления взаимодействия Парламентов в сфере законотворчества.

«Парламент Казахстана заинтересован в укреплении связей с Исламским консультативным Советом Ирана. Действующие в наших Парламентах группы дружбы составляют прочную основу межпарламентского сотрудничества. Считаем важным в этом направлении выстраивать взаимодействие с акцентом на практическое содержание и содействие решению актуальных вопросов для обеих стран, а также обмен законодательным опытом», - сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику.

В ходе встречи с руководителем Организации исламской культуры и связей Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления культурных и духовных связей двух народов. Особое внимание было уделено растущей роли духовной дипломатии в преодолении глобальных вызовов и важности объединения совместных усилий на этом пути.

«В октябре текущего года запланировано проведение XXII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Предполагается, что на нем будут обсуждены вопросы дальнейшей реализации Концепции развития Съезда, а также утверждены тема и сроки проведения предстоящего VIII Съезда. Также состоится Форум молодых религиозных лидеров. Надеемся на активное участие в этих мероприятиях представителей Ирана», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он выразил признательность собеседнику и его коллегам за поддержку инициатив Съезда лидеров мировых и традиционных религий, активное участие в подготовке итоговых документов Съезда, и за вклад в популяризацию идей и ценностей межрелигиозного согласия.

 

#Сенат #Иран #Ашимбаев #инаугурация #Пезешкиан

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