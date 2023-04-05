Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду криптовалютного оборудования

Экономика, Общество, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Абай Оспанов признан виновным по статье "Экономическая контрабанда" УК РК и приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.

Фото: ria.ru

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области пресекли экономическую контрабанду на территории СЭЗ «Сарыарка», передает Kazpravda.kz.

"На 1,5 года осужден руководитель отдела декларации ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" Абай Оспанов, который, используя известные ему данные о специфике работы СЭЗ, беспрепятственно ввез и разместил на территории СЭЗ "Сарыарка" без уплаты пошлин и налогов оборудование для цифрового майнинга", - проинформировали в ДЭР.

Следствие установило, что Оспанов ввез из Грузии устройства для информационного майнинга в количестве 1800 штук и 10 000 кабелей и блоков питания на общую стоимость 395 млн тенге. Товар заявлен под таможенную процедуру "свободная таможенная зона" с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Своими действиями Абай Оспанов нарушил установленный порядок ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Бухар-Жырауским районным судом Карагандинской области Оспанов признан виновным по статье "Экономическая контрабанда" УК РК и приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.

#суд #майнинг #контрабанда #криптовалюта #СЭЗ

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