Майра Мелдебекова назначена первым вице-министром просвещения РК

Кадровые назначения
101

С 2022 года она - заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена первым вице-министром просвещения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1971 году. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата.

 С 1993 по 2005 гг. работала учителем  математики и информатики в средних школах г. Шымкент, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

С 2005 по 2018 гг. работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.

2018-2020 гг. – руководитель Управления образования Кызылординской области

2020-2021 гг. – председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

2021-2022 гг. – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки РК.

С 2022 г. по настоящее время - заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

#назначение #вице-министр #Минпросвещения #Майра Мелдебекова

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
В Нацгвардии определили лучших в перетягивании каната
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Когда работа начинается с заботы
У каждого должна быть крыша над головой
Как не остаться в долгу
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Клянусь защищать Отчизну!
Развивая медицинский кластер
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Токаев поручил новому акиму Алматы обеспечить развитие горо…
Досаев подвёл итоги своей работы на посту акима Алматы
Дархан Сатыбалды назначен акимом крупнейшего мегаполиса Каз…
Токаев произвел ряд назначений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]