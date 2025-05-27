С 2022 года она - заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена первым вице-министром просвещения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1971 году. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата.

С 1993 по 2005 гг. работала учителем математики и информатики в средних школах г. Шымкент, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

С 2005 по 2018 гг. работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.

2018-2020 гг. – руководитель Управления образования Кызылординской области

2020-2021 гг. – председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

2021-2022 гг. – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки РК.

С 2022 г. по настоящее время - заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.