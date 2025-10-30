Мажилис и Парламент Грузии подписали Меморандум о сотрудничестве

В рамках официального визита в Грузию Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с президентом страны Михаилом Кавелашвили, Премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем Парламента Шалвой Папуашвили, передает Kazpravda.kz 

Работа делегации Мажилиса в Тбилиси началась с посещения Парламента Грузии. На встрече с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан глубоко ценит общую историю и крепкую дружбу между нашими народами. Все это является залогом успешного и долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

– Полгода назад Премьер-министр Грузии господин Ираклий Кобахидзе посетил нашу страну с официальным визитом. В ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым были заданы направления дальнейшего плодотворного развития двустороннего сотрудничества. Это – торговля, энергетика, промышленность, инвестиции, туризм, цифровизация. Уверен, что и парламентская дипломатия внесет существенный вклад в реализацию договоренностей на высшем уровне, – сказал спикер Мажилиса.

Он также напомнил о продуктивном официальном визите спикера Шалвы Папуашвили в Астану в 2024 году, в ходе которого были рассмотрены пути активизации сотрудничества между парламентами двух стран.

Ерлан Кошанов проинформировал грузинского коллегу о политических и экономических преобразованиях, которые проходят в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева, в том числе о планах по переходу к однопалатному парламенту. Спикер Мажилиса подчеркнул, что реализация данной реформы усилит институт парламентаризма. Обсуждение этой инициативы проходит с участием всех политических партий и широкого круга общественности.

Рассказывая о законотворческой работе Мажилиса, Ерлан Кошанов подробно остановился на законах, направленных на обеспечение в стране социальной справедливости, реализацию принципа «Закон и Порядок» и развитие экономики.

В свою очередь, Шалва Папуашвили отметил, что грузинский и казахский народы связывают особые дружеские отношения, которые своими корнями уходят в древнюю историю. Он подчеркнул, что сегодня важно не растерять эти крепкие связи, а всячески работать над их укреплением и передавать их молодежи как бесценное наследие. Глава Парламента Грузии выразил уверенность, что визит Председателя Мажилиса придаст новый импульс политическому диалогу. Он отметил важность расширения прямых контактов между депутатами двух стран для решения практических вопросов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической и других сферах.

В ходе встречи стороны выразили готовность оказывать законодательную поддержку расширению взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной, туристической, производственной, агропромышленной отраслях и развитии инноваций. Депутаты договорились и впредь делиться законодательным опытом, укреплять взаимодействие по линии групп дружбы, профильных комитетов, партийных фракций и аппаратов парламентов. 

Спикеры также обсудили возможности более тесного взаимодействия на многосторонних площадках, таких как Межпарламентский Союз и Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Было отмечено, что Казахстан и Грузию объединяет стремление к миру, стабильности, уважение международного права и принципов взаимного доверия.

В завершение встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Мажилисом Парламента Республики Казахстан и Парламентом Грузии. В документе закреплены договоренности о развитии политического диалога, укреплении взаимного доверия и взаимопонимания, планы по обмену законодательным опытом.

На встрече с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили Ерлан Кошанов передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что Глава государства всегда уделяет особое внимание укреплению отношений с Грузией, а наши страны связывают глубокие исторические корни, многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки.

Спикер Мажилиса поздравил грузинский народ с успешным проведением парламентских и президентских выборов и отметил, что Грузия уверенно строит правовое, экономически развитое и открытое государство. Он также рассказал о масштабных политических преобразованиях в Казахстане в рамках реализации формулы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». При этом Ерлан Кошанов подробно остановился на инициативах Президента по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни и реализации амбициозной цели по превращению страны в ближайшие три года в цифровое государство.

В ходе переговоров с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе были обсуждены перспективы дальнейшего взаимного улучшения условий для бизнеса, расширения транзитного потенциала, взаимодействия в сферах промышленности, металлургии, машиностроения и в агропромышленном секторе. Председатель Мажилиса заверил, что со своей стороны парламентарии двух стран всегда готовы своевременно обеспечить необходимую законодательную поддержку договоренностям на высшем уровне.

В рамках визита депутаты посетили также музей Парламента Грузии.

 

