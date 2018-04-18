Мажилис одобрил проект уточненного бюджета на 2018-2020 годы

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект уточненного бюджета на 2018-2020 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Соответствующий проект закона депутатам представили министр национальной экономики Тимур Сулейменов, министр финансов Бахыт Султанов и глава Национального банка Данияр Акишев.
Согласно проекту, прогноз цены на черное золото в 2018 году увеличен с 45 долларов США до 55 долларов США за баррель. Индекс цен на металлы повышен на 0,4%. Расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге.
При этом дополнительные поступления республиканского бюджета в результате корректировки макроэкономического прогноза составят 181,4 млрд тенге. В основном, это увеличение налоговых поступлений, уточненный прогноз которых составляет 5 592,4 млрд тенге.
Факторами роста являются положительные изменения макроэкономических показателей, увеличение прогноза мировых цен на нефть и добычи нефти.
Также в результате перевыполнения планов по поступлениям доходов в 2017 году в бюджет привлекаются остатки в объеме 125,2 млрд тенге от утвержденного бюджета, или 117,1 млрд тенге от скорректированного бюджета.
Кроме того, выпуск долговых ценных бумаг дополнительно привлечет в бюджет 118,5 млрд тенге.
В результате мобилизация указанных ресурсов позволит увеличить расходы республиканского бюджета в целом на 425 млрд тенге от утвержденного бюджета (на 4,6% к ранее утвержденному уровню). Распределятся эти средства по трем ключевым направлениям.
Так, 292,5 млрд тенге предлагается направить на реализацию посланий Главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции"; 25,1 млрд тенге – на реализацию 5 социальных инициатив президента; 99,4 млрд тенге на реализацию ранее принятых обязательств.