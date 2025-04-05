Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса

Мажилис
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Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки пленарного заседания, передает Kazpravda.kz

Фото: nalogikz.kz

В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении проект Налогового кодекса Республики Казахстан и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

Проект Налогового кодекса разработан Правительством во исполнение поручений Президента Республики Казахстан, озвученных в его посланиях народу Казахстана в 2022 и 2023 годах. Проект нового Налогового кодекса состоит из 822 статьей и ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

Проектом Кодекса предусматривается, в частности, дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию. Предлагается также сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация всех специальных налоговых режимов, пересмотр подходов по мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот, повышение ставок налогов на дорогостоящее имущество, алкогольную и табачную продукцию, а также ряд других норм и мер, способствующих совершенствованию налогового администрирования. Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в 3 кодекса и 19 законов Республики Казахстан.

Во втором чтении палате предлагается обсудить законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. В ходе работы депутатами предложены нормы, в том числе касающиеся введения периода «охлаждения» (двадцать четыре часа) при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, а также о введении требования по обязательному личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением кредита. Кроме того, предусмотрены требования по выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан только после получения их согласия, оформленного через портал «электронного правительства» (не достигших 21 года и старше 55-ти лет). Мажилисмены предложили также ряд норм, направленных на противодействие мошенническим операциям, относительно деятельности антифрод-центра, а также другие меры по защите прав заемщиков.

В работу будут приняты новые законопроекты о профилактике правонарушений и относительно развития наукоемких территорий.

#мажилис #налоги #налоговый кодекс

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