Мажилисмен ознакомился с ситуацией на побережье Алаколя

Мажилис
Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Болат Керимбек в рамках рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с состоянием туристических объектов на побережье озера Алаколь. С момента образования региона Алакольский район посетили 4,8 млн туристов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Парламентарий осмотрел коммунальный пляж и ряд туристических объектов, особое внимание уделив вопросам инфраструктуры. Кроме того, он побеседовал с предпринимателями, отдыхающими и местными жителями, выслушав их предложения и замечания по дальнейшему развитию туристической зоны.

В ходе встречи обсуждались проблемы санитарии, канализационной системы, транспортного контроля и инженерных коммуникаций.

Болат Керимбек подчеркнул важность продолжения работы по совершенствованию инфраструктуры.

«Алаколь – это туристический бренд не только области Жетысу, но и всей страны. За последние годы здесь проведена большая работа: решены вопросы электроснабжения и интернета, строится система канализации. Однако остаются и проблемы, требующие комплексного решения. Наша главная цель – создать комфортные условия для людей, сохраняя природное богатство. Для этого крайне важно объединение усилий государства и бизнеса», – отметил мажилисмен.

За последние годы на побережье Алаколя значительно улучшена инфраструктура. Количество туристических объектов превысило 270. Построены высоковольтная линия электропередачи протяженностью 56,7 км и подстанция, обеспечивающая бесперебойную подачу электроэнергии. Побережье подключено к интернету, установлены 16 базовых станций. В селе Акши проложена магистральная канализационная сеть протяженностью 69,7 км, начато строительство очистных сооружений. Для улучшения санитарной обстановки выделены 7 единиц спецтехники, функционируют 22 санитарных узла и 220 контейнеров для бытовых отходов. Безопасность туристов обеспечивают 4 инспектора, 12 спасателей и 46 сотрудников полиции.

Кроме того, в рамках предвыборной программы партии AMANAT на 2023–2027 годы в Алакольском, Кербулакском, Панфиловском районах области Жетысу и в городе Талдыкоргане предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция 684,4 км линий электропередачи, а также модернизация 322,9 км водопроводных сетей.

