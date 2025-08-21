Мажилисмен посетил строящийся полигон твёрдых бытовых отходов в Карагандинской области

Айман Аманжолова
Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Никита Шаталов ознакомился со строительством современного полигона твёрдых бытовых отходов в городе Абай.  Готовность объекта на сегодня составляет 90%, а ввод в эксплуатацию планируется уже в сентябре этого года. Полигон возводится в рамках предвыборной программы партии и решает одну из наиболее острых экологических проблем Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Полигон в Абае создаётся как полноценный комплекс с административным зданием, медицинским пунктом и всей необходимой инфраструктурой для персонала. Здесь будет работать линия сортировки отходов мощностью до 15 тыс. тонн в год. Предусмотрены пресс-станки и оборудование для переработки пластика. Отдельно обустроены площадки для временного хранения сырья и траншеи для захоронения отходов, а также смонтированы электронные автомобильные весы с системой фиксации номеров.

Эксплуатировать объект будет специализированное предприятие, которое займётся сбором, сортировкой и переработкой отходов. В Абайском районе появятся новые рабочие места, а жители получат гарантии экологической безопасности и современный контроль за состоянием окружающей среды.

Никита Шаталов отметил, что строительство полигона – это практическое воплощение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию новой экологической культуры и внедрению современных технологий переработки.

«Строительство современного полигона ТБО позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, внедрить передовые технологии переработки и создать дополнительные рабочие места. Это важный вклад в развитие региона и в повышение качества жизни населения. Для нас принципиально важно, чтобы каждый такой проект становился подтверждением слов, которые мы даём избирателям», – подчеркнул мажилисмен.

Кроме того, в рамках реализации предвыборной программы партии AMANAT в Караганде предусмотрено строительство завода по энергетической утилизации твёрдых бытовых отходов, а дополнительно по области планируется возвести ещё шесть полигонов ТБО с сортировочной линией до 2027 года.

