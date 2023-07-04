Мажилисмен посетил воинскую часть Национальной гвардии

Мажилис, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Воинскую часть 6654, расположенную в поселке Каракемер Алматинской области, с рабочим визитом посетил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Максат Толыкбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

В рамках программы «Вместе с народом» партии Amanat Максат Толыкбаев ознакомился с жизнедеятельностью воинской части и оценил материально-техническое оснащение и морально-психологическое состояние личного состава.

Депутата Мажилиса тепло встретил командир воинской части 6654 полковник Жандос Касымов.

Гостю показали территорию воинской части и продемонстрировали вооружение и военную технику.

В свою очередь, мажилисмен обратился к гвардейцам с напутствием: «Мы считаем, что наша армия всегда должна быть сильной и готовой защищать нашу Родину. Необходимо воспитывать воинов в духе патриотизма. Поэтому я хочу пожелать всем военнослужащим Национальной гвардии неиссякаемой энергии, крепкого духа и непоколебимого характера. Ваша неутомимая деятельность играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты нашей Родины».

Толыкбаев отметил, что повышение заработной платы военнослужащих и квартирных выплат – это главный пункт, стоящий на повестке дня депутатов.

#мажилис #Парламент #Нацгвардия

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