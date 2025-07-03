Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Жители поднимали вопросы ремонта школ, расчистки водоёмов, создания комфортной и доступной среды для людей с особыми потребностями. Так, житель села Улкеншыган Панфиловского района Тойлыбай Домбагулов рассказал, что здание местной средней школы находится в аварийном состоянии.

– Школа была построена в 1982 году. Сегодня её состояние крайне неудовлетворительное и представляет угрозу для учащихся. За последние 33 года капитального ремонта не было. Сельчане не раз жаловались. Сейчас готовятся проектно-сметная документация и экспертиза. Просим вас посодействовать в выделении средств на капитальный ремонт, – обратился к депутату сельчанин.

В ответ Руслан Кожасбаев сообщил, что за последние три года в регионе построены 20 объектов образования, из них 15 – новые школы. По его словам, вопрос по селу Улкеншыган также будет взят на контроль.

Жительница Талдыкоргана, инвалид I группы Гульнара Мухаметжанова рассказала, что получила одобрение на однокомнатную квартиру через «Отбасы банк», однако жильё оказалось непригодным для проживания человека с особыми потребностями.

В свою очередь, мажилисмен пояснил, что в прошлом году в рамках партийного проекта «Кедергісізкелешек» была проведена масштабная проверка доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры по всей стране. В ходе 2300 рейдов были обследованы 4800 объектов и 1600 единиц общественного транспорта. В результате выявлены 1040 нарушений, по которым в уполномоченные органы направлены предложения. Депутат отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Жители также подняли ряд других актуальных проблем: очистка русла реки Каратал и восстановление плотины в районе села Тастобе, повышение заработной платы водителям скорой помощи и среднему медперсоналу, обеспечение жильём молодёжи.

В этой связи Руслан Кожасбаев напомнил, что в стране уже повышена заработная плата на 20% для ряда категорий гражданских служащих. Он также сообщил, что за шесть месяцев текущего года по инициативе партии в рамках акции «Таза бейсенбі» были очищены свыше 600 загрязнённых территорий – парки, скверы, берега рек и озёр, а также объекты историко-культурного значения. В акции приняли участие около 14 тыс. человек, собрано и направлено на переработку более 2 тыс. тонн мусора.

В ходе поездки Руслан Кожасбаев также посетил стройплощадку новой районной больницы в Аксу. Стоимость проекта – 1,7 млрд тенге. Средства были выделены из республиканского бюджета при непосредственном участии депутата. В апреле подрядчику уже были перечислены 300 млн тенге в качестве аванса. Остальные средства будут выделяться поэтапно.