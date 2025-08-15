Мажилисмен проверил ход строительства газоперерабатывающего завода

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Самат Мусабаев посетил город Жанаозен в Мангистауской области. Он ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего завода. Этот высокотехнологичный объект возводится в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Стоимость проекта составляет 216,8 млрд тенге. Строительно-монтажные работы начались 3 марта этого года. Новый завод будет способен перерабатывать 900 млн кубометров природного и попутного газа в год. Это стратегически важный для страны объект. Реализация проекта запланирована к 2027 году.

На сегодня забетонированы основные фундаменты завода, проложены внешние инженерные сети, завершено асфальтирование парковочной зоны. На подстанции окончен первый этап монтажа системы заземления, введена в действие временная линия электроснабжения. Также установлены автомобильные весы, оборудован временный склад.

«Действующий Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене был открыт ещё в 1973 году. Новый завод, строящийся с целью увеличения производственных мощностей, устранит дефицит сжиженного газа. Строительство должно вестись в строгом соответствии с требованиями и завершиться в установленные сроки. Мы будем постоянно контролировать ход выполнения этих работ», – отметил Самат Мусабаев.

В настоящее время на строительной площадке ведутся сложные работы по комплексу «Основная технология».

Отметим, Мангистауская область – крупнейший потребитель природного газа на внутреннем рынке Казахстана. При этом спрос на газ ежегодно повышается за счёт роста инфраструктуры (жилищного и социального строительства).

В этой связи в рамках предвыборной программы партии AMANAT «Вместе с народом!» на 2023-2027 годы предусмотрено строительство 506,5 км магистральных газопроводов. В целом в регионе планируется реализовать 26 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, что позволит создать 2,2 тыс. рабочих мест.

