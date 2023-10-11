Мажилисмен сравнил госорганы с лебедем, раком и щукой и призвал их разобраться между собой

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На сегодняшнем заседании Мажилиса Азат Перуашев озвучил позицию Демпартии «Ак жол» о работе правительства по запросам избирателей, передает Kazpravda.kz.

В первую очередь он затронул проблему инфляции и роста цен.

"Почему-то госорганы пытаются бороться с инфляцией противоречащими методами: Нацбанк задирает базовую ставку, что ведёт к безобразному удорожанию кредитов для бизнеса. В то же время, Минторг и акиматы запрещают предпринимателям устанавливать соответствующие цены, то есть требуют работать в убыток. И одновременно, правительство разрешает монополистам повышать тарифы, которые вообще-то тоже ложатся в себестоимость товаров. Уважаемые госорганы, вы, пожалуйста, разберитесь между собой, и определитесь, чего хотите добиться! Иначе это напоминает басню про лебедя, рака и щуку. Сейчас по факту вы поддерживаете олигархов в банках и олигархов в энергетике. А крайним остаётся малый и средний бизнес, который вообще-то и есть население. На вчерашнем заседании правительства отметили снижение инфляции. Зампред Нацбанка заявил, что это результат высокой базовой ставки, но премьер Алихан Смаилов справедливо возразил, что снижение инфляции – не заслуга Нацбанка, а результат работы правительства. И это правильно!" - заявил депутат.

Он посчитал нужным добавить, что это ещё и результат сезонности процессов в экономике и терпения отечественных предпринимателей - вот кого нужно благодарить.

"Они не выводят деньги в офшоры, у них нет яхт и самолётов, но они своим трудом создают прибавочную стоимость и поднимают экономику. Так дайте им работать – понизьте кредиты хотя бы до 10-12% вместо нынешних 22-23%; обеспечьте, чтобы тарифы шли на модернизацию энергетики, а не в чей-то карман; понизьте налоги для социальных товаров, как поручил президент. А вы наоборот, собрались повышать НДС с 12 до 16%! Что это, саботаж или некомпетентность?" - возмутился мажилисмен.

Следующей, не менее волнующей и важной темой, он обозначил возврат капитала.

"Одним из резонансных вопросов было формирование комиссии, которая должна отбирать список незаконных олигархов и определять применяемые к ним меры. Вчера СМИ сообщили, что комиссия создана при правительстве, прошло её первое заседание, и там наряду с чиновниками есть депутаты парламента. Но нам неизвестно, кто именно туда вошёл! Кто и как их отбирал? Избиратели требовали обеспечить открытость этой работы. Раз уж комиссию формирует правительство, то необходимо включить не просто депутатов, а представителей всех партийных фракций! И обеспечить полную прозрачность её работы, а не закрываться тет-а-тет с партией власти, как при недавнем отчёте об исполнении послания. Иначе вы опять превращаетесь в политическую монополию, которая покрывает монополии в экономике. Не повторяйте ошибки Нур-Отана!" - высказался Перуашев.

В заключение мажилисмен добавил, что правительством делается немало для удовлетворения текущих нужд избирателей, но приходится констатировать, что на системном уровне немало проблем, по которым требования избирателей и предложения

депутатов не находят должного решения.