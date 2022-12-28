В Усть-Каменогорске – земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева – мажилисмен

По словам депутата, простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах, не отдавая землю.

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Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта поправок в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель призвал министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева прямо рассказать общественности о том, каким высокопоставленным чиновникам принадлежат земли, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы не поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах (перевод с государственного языка – прим. автора)", - сказал мажилисмен.

По мнению Берика Дюсембинова, население не может воспользоваться пастбищными землями.

«Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то там все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева. Все боятся сказать об этом! Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своем докладе - это все ложь! Люди возмущены, они не могут найти пастбища для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивыми докладами и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев земель?" – возмутился депутат.

Между тем, глава МСХ Ербол Карашукеев выразил несогласие с депутатом.

«Я не могу согласиться с вашим мнением о том, что мы защищаем земли акимов и не трогаем их. Потому что мы вернули 5,2 млн гектара земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли. (...) Если пользуются землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем её через суд и они тоже сами возвращают. Вы говорите, что возвращение 5,2 млн гектаров - ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть», - высказался министр в свою защиту.