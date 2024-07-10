Мажилисмены ознакомились со строительством станции метро в Алматы

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Объект возводится на проспекте Абая, между улицами Ашимова и Айбергенова.

Станция метро «Калкаман» в Наурызбайском районе должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году. В рамках строительства по левому перегонному тоннелю пройдено 936 м, по правому – 559 м. Работы по выносу наружных сетей газоснабжения, электрической разводки, телекоммуникаций и водопровода идут согласно плану.

Депутаты поговорили с рабочими и ознакомились с графиком строительных работ.

«Должен отметить грамотную и качественную работу метростроевцев. Вместе с тем, строительство линии до станции «Калкаман» идет уже 2,5 года, а в это время мегаполис задыхается в пробках. Процесс затягивается, для строительства необходимо выкупать земельные участки, частные дома, а владельцы не хотят продавать, не соглашаются с суммами компенсаций. Люди судятся, и есть случаи, когда разбирательства доходят до Верховного Суда. За это время идет удорожание проекта, переоценка, нужна госэкспертиза. Со своей стороны, депутаты будут оказывать содействие на законодательном уровне, помогать в выделении финансирования из республиканского бюджета», – говорит мажилисмен Сергей Пономарев.

Стоит отметить, что данный проект включен в раздел «Удобная транспортная система» предвыборной программы партии AMANAT по городу Алматы, которая предусматривает расширение линии метро на 7,2 км со строительством 4 станций. Это позволит увеличить пассажиропоток до 100 тысяч человек в день и снизит нагрузку на нынешний трафик. До 2030 года планируется построить еще три станции до рынка «Барлык», где будет создан крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал Западный и метрополитен.

Ранее депутаты Мажилиса ознакомились с модернизацией ТЭЦ-2, где переход на газовое топливо должен завершиться в 2026 году. Также народные избранники встретились с рядом трудовых коллективов, провели приемы граждан, посетили социально значимые объекты.