Мажилисмены посетили военный колледж в Щучинске

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Военном колледже имени Шокана Уалиханова побывали депутаты Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

О действующей системе подготовки специалистов младшего командного состава, порядке набора кадетов членов профильного комитета проинформировал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Представители законодательной власти ознакомились с инфраструктурой учебного заведения, его материально-технической базой, условиями проживания, питания и оказания медицинской помощи кадетам и солдатам срочной службы. Они побывали в казармах, столовой, спортзале и изучили оснащение медицинского кабинета.

Своим мнением о повышении престижа специалистов военного профиля поделились депутаты, которые предложили усилить профориентационную работу. Мажилисмен Айдос Сырым обратил внимание, что в колледж поступают в основном юноши из южных областей. Одним из мотивационных факторов, на его взгляд, должна быть возможность получения специальности, которая может пригодиться обучающемуся и в гражданской жизни. Он предложил усилить работу по информированию о преференциях для выпускников колледжа в школах всех регионов.

В ходе визита депутатам также рассказали об организации культурного досуга, военно-патриотического воспитания и спортивной жизни воспитанников колледжа. Гости посетили музей, библиотеку учебного заведения и спортзал.

В завершение мероприятия состоялась встреча депутатов с личным составом военного колледжа. Мажилисмены дали разъяснения по положениям законодательства, касающегося военного образования и воинской службы, и поделились видением по его совершенствованию.

 

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