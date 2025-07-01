Мажилисмены проконтролировали реконструкцию городской тепломагистрали в Таразе

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутаты Мажилиса от партии AMANAT Мукаш Искандиров и Гульдара Нурым проверили реализацию проекта по реконструкции городской тепломагистрали М‑1 в Таразе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

На сегодня в Таразе продолжается реконструкция тепловых сетей. В прошлом году заменили 4602 м, до конца этого года реконструируют ещё 1536 м. Как отметил Мукаш Искандиров, речь идёт не просто о ремонте одной тепломагистрали, а о системном подходе к модернизации инфраструктуры, которую партия AMANAT считает одним из главных приоритетов.

– Когда мы говорим о качестве жизни, нужно начинать с базовых вещей: тепло в домах, горячая вода, нормальная канализация. В Таразе десятилетиями никто не решал проблему сетей, и сегодня мы не имеем права откладывать это ещё на год. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне, что никто не будет мёрзнуть зимой, – подчеркнул депутат.

Общая стоимость проекта составляет более 10 млрд тенге. Заказчиком выступает акимат города, подрядчиком – компания «Сарыағаш-Аман», технический и авторский надзор ведут профессиональные профильные организации. Ожидается, что после завершения проекта уровень износа тепловых сетей в Таразе снизится с 67% до 51%.

По мнению Гульдары Нурым, в Жамбылской области на практике воплощается предвыборная программа партии AMANAT, а также Закон «О теплоэнергетике», разработанный депутатами. Законом были установлены строгие требования к надёжности, безопасности и подготовке к отопительному сезону.

– Люди должны видеть: если партия берёт на себя обязательства, она их выполняет. Мы не отделываемся формальными обещаниями, а добиваемся, чтобы в каждом регионе был прогресс – в ЖКХ, в здравоохранении, в газификации. В Таразе мы видим именно такой пример: деньги пришли, подрядчик на месте, трубы меняются, а жители чувствуют перемены, – поделилась мажилисвумен.

Всего вобласти работают 9 тепловых энергокомплексов и 593 автономных котельных. В Таразе из 1025 многоквартирных домов горячей водой в летний период обеспечен 921 дом. В остальные 104 дома горячая вода будет подана после завершения ремонтных работ. В целом подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов в регионе проводится согласно графику.

В рамках реализации предвыборной программы партии AMANAT в Жамбылской области до 2027 года планируется отремонтировать и реконструировать 26,8 км сетей теплоснабжения, а также 1,2 тыс. км сетей электроснабжения.

#мажилис #депутат #Тараз

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