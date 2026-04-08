Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил недовольство после поражения от «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Встреча завершилась со счетом 1:2, однако, несмотря на минимальное поражение, «сливочные» сохранили шансы на выход в следующий раунд перед ответной игрой. При этом в Мадриде обратили внимание на заметное преимущество немецкого клуба, особенно в тактическом и техническом аспектах.

По информации издания Sport, Мбаппе был крайне раздражен после финального свистка. Сообщается, что француз начал сомневаться в возможности выигрыша крупных трофеев с «Реалом», если ситуация не изменится.

Источник утверждает, что нападающий уже потребовал от клуба определенных изменений, чтобы команда соответствовала уровню ведущих европейских грандов.