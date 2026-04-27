Билеты на финал ЧМ-2026 в США продаются по $2,3 млн за штуку

Айман Аманжолова
корреспондент

На официальной платформе перепродажи билетов ФИФА появились предложения на финал чемпионата мира 2026 года по цене до 1,9 миллиона евро за место. Речь идёт о перекупщиках, однако столь экстремальные ценники вновь разожгли споры вокруг политики динамического ценообразования и доступности турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз.

Четыре билета на финал чемпионата мира по футболу поступили в продажу на сайте ФИФА по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов (1,9 миллиона евро) каждый.

Места на матч 19 июля на стадионе "Метлайф-стэдиум" в Ист-Рутерфорде, расположенном в 15 километрах от Нью-Йорка, находятся за воротами на нижнем ярусе в секторе 124.

FIFA не контролирует цены на своем рынке перепродажи/обмена, но взимает 15-процентный сбор с каждого покупателя билетов и 15-процентный сбор с каждого продавца.

Самая низкая цена на билеты на финал на "Торговой площадке" составляла $10 923,85 (€9 332) за четыре места в четырех рядах от верха верхнего яруса за воротами в секторе 323.

«ФИФА создала модель продажи билетов и вторичного рынка, которая отражает стандартную практику билетного рынка для крупных спортивных и развлекательных мероприятий в принимающих странах», - говорится в заявлении руководящего органа.

«Применяемые сборы за содействие перепродаже соответствуют отраслевым стандартам, принятым в североамериканском секторе спорта и развлечений», - также указывается в заявлении.

«Подход ФИФА к продаже билетов с переменными ценами соответствует тенденциям в различных секторах спорта и развлечений, где цены адаптируются для оптимизации продаж и посещаемости и обеспечения справедливой рыночной стоимости мероприятий».

ФИФА заявила, что направляет часть доходов от проведения Чемпионата мира в 211 ассоциаций-членов на развитие спорта.

В сентябре ФИФА заявила, что стоимость билетов, продаваемых на ее сайте, будет варьироваться от 60 долларов (51 евро) на матчи группового этапа до 6 730 долларов (5 727 евро) на финал.

ФИФА использует динамическое ценообразование на турнире. Это означает, что цена, которую платят покупатели, может меняться в процессе продажи билетов в зависимости от спроса и наличия свободных мест.

Euroconsumers, европейская организация по защите прав потребителей, и Football Supporters Europe в прошлом месяце подали официальную жалобу в Европейскую комиссию в связи с резким ростом стоимости билетов на Чемпионат мира 2026 года.

