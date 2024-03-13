МЧС закупит чешские самолеты для поисково-спасательных работ

Технологии
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Дана Аменова
Корреспондент

Чешская сторона обучит казахстанских специалистов эксплуатировать летательный аппарат, передает Kazpravda.kz

Фото: AeroExpo

Глава МЧС Казахстана Чингис Аринов встретился с представителями чешской компании «Omnipol», в рамках которой достигнута договоренность по приобретению в перспективе турбовинтовых самолетов L-410NG.

«Планируется задействование L-410NG на поисково-спасательные работы, для санитарной авиации, а также других задач с возможностью совершать посадку и взлет на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах. Было оговорено обучение специалистов, повышение их квалификации и взращивание собственных кадров», - сообщили в ведомстве.

Let L-410 Turbolet - многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолет. Разработан в 1960-х годах в КБ завода Let Kunovice (Чехословакия). Первый полет совершил 16 апреля 1969 года.

В настоящее время выпускается чешской компанией Aircraft Industries.

#МЧС РК #авиация #Чехия #самолет L-410NG

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