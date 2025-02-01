Меч батыра передан в музей

В Национальном музее состоялась торжественная церемония передачи ценного экспоната в музейный фонд депутатами Мажилиса Парламента Ардаком Назаровым и Айдарбеком Ходжаназаровым. В дар музею передан меч XIX века. По словам дарителей, реликвия принадлежит знаменитому казахскому батыру Жанкоже Нурмухамедулы.

фото предоставлено Национальным музеем РК

Заслуженный деятель РК, профессор, жырау Алмас Нурмаханулы рассказал о жизни Жанкожи-батыра, привел примеры из исторических источников и эпических сказаний.

По его словам, имя Жанкожи Нурмухамедулы (1774–1860) – одно из самых почитаемых и дорогих у казахского народа. Батыр запомнился тем, что в роли военачальника проявлял беспрецедент­ный героизм и отвагу. В исторических трудах известного казахского общественного деятеля XIX–XX веков, историка, премьер-министра Туркестанской автономии Мухамеджана Тынышпаева приводятся такие данные: «Жанкожа считается одним из самых знаменитых батыров-биев всех трех жузов. Его храб­рость и бесстрашие служили примером для воинов, придавали сильные волевые качества и моральный дух народу».

К сожалению, о его героической жизни не так много сказано и написано. Передача Национальному музею меча Жанкожи позволит восполнить этот пробел.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, сотрудники музея, представители СМИ.

Отметим, что в 2023 году Ардак Назаров передал в фонд Национального музея кинжал «Джамбия», принадлежавший легендарному казахскому борцу-профессионалу Кажымукану Мунайтпасулы.