Мечты и планы юных курсантов

Военный колледж имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова организован в 2021 году в Астане на базе Республиканской школы «Жас улан». Здесь принимают ребят с 15 лет и готовят специалистов по четырем специальностям: «инфокоммуникационные технологии в военном деле», «техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники», «управление подразделениями войск радиационной, химичес­кой и биологической защиты» и «управление инженерно-саперными подразделениями».

Тамерлан Тулепбергенов, улан второго курса:

– Я из города Актобе, поступил в военный колледж в августе 2022 года. Почему пошел на военную службу? У меня старший брат – военный. Мы много в детстве разговаривали, я с интересом наблюдал, как он носил форму, как прибавлялись звездочки на его погонах. Он стал для меня примером.

Сейчас обучаюсь по специальности радиационной, химичес­кой и биологической защиты. Выбрал ее, потому что мне интересно это направление. Мы учимся проводить разведку, находить разные отравляющие вещества. У нас есть современные приборы, общевойсковой защитный комплект.

Я нашел здесь среди сокурсников близких друзей, у нас образовалось боевое братство. Мы доверяем друг другу. И сколько бы ни прошло времени, дружба останется навсегда. В стенах колледжа мы поняли, что значит быть патриотами. Это гораздо больше, чем красивое слово. Это истинная любовь к своей земле, городу, родным и друзьям, а также преданность делу, уважение традиций и культуры народа.

После окончания учебы есть план поступить в Военный институт сухопутных войск в Алматы. У меня хороший уровень владения английским языком, поэтому дальше хочу поступать в Германию или Китай, совершенствоваться по своей специальности.

Нурбол Жумабай, кадет третьего курса:

– Я из города Шу Жамбылской области. С детства мечтал быть военным и после девятого класса в 2021 году приехал в Астану. Мне тогда было 15 лет. Я прошел отбор и поступил в военный колледж.

Специальность – связист. Сейчас мне 18, завершаю обучение. За три года многое узнал. Например, как наладить устойчивую связь в мотострелковом батальоне, отделении или взводе. Также теперь знаю, что связь можно направлять не только прямо, но и куда пожелаешь: по оси, круговому маршруту. В моих планах – продолжить обучение, хочу поступить в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Мечтаю стать профессиональным связистом и посвятить себя служению Родине.

Саят Сейткарим, улан второго курса:

– Радиосвязь – это моя специальность. Я приехал из Сары­агашского района Туркестанской области. Сейчас у нас проходят курсы по общим дисциплинам. Изучаем теорию, затем отрабатываем знания на практике. А начиная с третьего курса – только занятия по своей специальности.

В военном колледже мне нравится четкий распорядок дня. К примеру, подъем в 6.30, затем следуют утренняя зарядка, бег, душ, завтрак. В девять начинаются уроки, которые длятся до трех часов дня. После занятий мы отдыхаем и выполняем домашние задания. Вечером полтора часа уделяем время спорту: занимаемся на турниках, играем в футбол, баскетбол. Обед и ужин – по расписанию. Вечером сил уже не остается – планируем следующий день и засыпаем.

Для меня быть улановцем – звучит гордо! Это значит быть настоящим патриотом.

Максат Азыканов, кадет третьего курса:

– Я учусь по специальности «техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники». Всем известно, что с момента поступления оружия и техники в воинскую часть необходимо за ними ухаживать. Мы этому обучаемся. Я ремонтирую БМП-2, БТР-80, танк Т-72. Мне особенно нравится военный транспорт, чувствую в нем силу и мощь.

Особо хочу выделить наших командиров и преподавателей, которые поверили в нас. Это командир взвода, сержант третьего класса Мейрамов Сайран, сержант роты, сержант второго класса Шуканов Ануар, командир роты майор Жунусов Сагындык. Я уже выпускаюсь, планирую продолжить учебу в военном вузе по смежной специальности.

Рауан Троценко, улан второго курса:

– Родом я из города Жана­озена. Поступить в колледж посоветовал родственник, и мне стало интересно. Приехал, подал документы, было много претендентов. Я прошел медосмотр, удачно сдал психотест, физические нормативы, куда входят бег на два километра, подтягивание на перекладине. Когда узнал, что прошел, прыгал от радости.

Сейчас учусь второй год по направлению «техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники». У нас в колледже разные виды техники: «Арлан», «кобры», БТР, танки. А небольшим плюсом нашей специальности является то, что когда другие курсанты часто бегают на открытом воздухе и сильно загорают, мы находимся в ангаре с техникой, и оттого мы такие светлые, – улыбается парень.

Я сам обслуживаю танк Т-72 и БТР-80А. Особенно мне нравится «Арлан» – бронированная колесная машина отечественного производства. Она удобна и выдерживает выстрелы из любого стрелкового оружия. Среди вооружений мне по душе АКС – автомат Калашникова складной. Недавно на полигоне я стрелял из этого автомата и набрал 88 попаданий, за что получил «отлично».

За время учебы научился много чему. В первую очередь – дисциплине. Как известно, где нет дисциплины, там нет ничего. Мы узнали цену мирного неба над головой, что значит следовать долгу и быть патриотом. Патрио­тизм в моем понимании – это не только устав, марш и строй, а это чувство ответственности перед своей страной, это готовность защитить свой дом.

Мне нравится учебный процесс. Могу отметить наших кураторов – майора Серикбаева Бакбер­гена и сержанта второго класса Болатова Куата. Они преподают основы технической подготовки и обслуживание техники. Не только все хорошо объясняют, но и поддерживают и понимают нас.

Я хочу окончить колледж с красным дипломом и поступить в Военный институт сил воздушной обороны в Актобе. Хотел бы стать летчиком-испытателем и покорить небо!