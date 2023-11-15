Мечты Ильдара и Ильнара
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Лаура Тусупбекова
Братья-близнецы Ильдар и Ильнар Айтняковы с самого рождения живут с инвалидностью – у них обоих диагноз ДЦП. Но тяжелая болезнь не стала приговором для парней – они открыли в Астане мастерскую по ремонту и сборке компьютеров. На этом парни останавливаться не намерены: в планах открыть большую мастерскую, в которой могли бы работать такие же, как они, люди с ограниченными физическими, но безграничными душевными возможностями. Благодаря социальным сетям о братьях стало известно Президенту страны. И теперь их мечта с каждым днем обретает реальные очертания – помещение по поручению Главы государства выделено. А еще один из братьев – Ильнар – со своей семьей скоро въедет в новую квартиру!