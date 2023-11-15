Мечты Ильдара и Ильнара

Диагноз «детский церебральный паралич» Ильдару и Ильнару поставили при рождении. Мама близнецов Набиля могла потерять их при родах, но мальчики выжили. Как говорит Ильдар, мама – их главный герой, поддержка, надежный тыл, лучший мотиватор.

– Мы благодарны нашей маме за то, что она никогда не относилась к нам как к инвалидам, никогда не жалела нас, не считала нас жертвами обстоятельств. Сейчас мы понимаем, что она готовила нас к непростой жизни людей, на которых всегда кто-то будет показывать пальцем, кто-то смеяться. Она готовила нас к среде, в которой нам в силу объективных обстоятельств будет непросто, но при этом учила быть снисходительными к таким людям, преодолевать, не злиться на судьбу. Мы очень благодарны ей, – говорит Ильдар.

Когда семья переехала из Павлодара в столицу, молодые люди сразу решили, что не будут жить на пособия по инвалидности. Ильнар всегда интересовался техникой, говорит, что ему нравилось возиться с проводами, микросхемами. Парни научились ремонтировать компьютеры, собирать их из старой оргтехники. К делу подошли основательно – арендовали помещение в пять квадратных метров в цокольном этаже и открыли мастерскую. Да, бывало, сталкивались с жестокостью людей, высокомерием. Но для этих парней такое отношение как укус мелкого комара. Они знают цену жизни, они научились преодолевать трудности, не озлобились. И все же тех, кто проникался судьбой братьев, больше, говорят Ильдар и Ильнар. За эти годы была наработана солидная клиентская база. Потом пришло время благотворительности – братья стали собирать компьютеры для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

Ильдар и Ильнар в своей деятельности отлично дополняют друг друга. Ильнар работает одной рукой, вторая рука у парня была сломана еще при рождении, и сейчас она не разработана. Передвигается в коляске. В мастерской в пять квадратных метров это сложно, поэтому Ильнар оставляет ее в фойе, а сам работает на полу. У Ильдара сильные руки, но есть проблемы с ногами. Молодой человек также работает на полу, но это его нисколько не смущает. За рабочий стол братья усаживаются из-за уважения к приходящим клиентам. Несмотря на то что мастерская заставлена оргтехникой, в комнатке идеальный порядок, все лежит на своих местах. И это тоже делает честь Ильдару и Ильнару – они уважают свой труд, себя и своих клиентов.

Ильдар пока не создал семью, говорит, еще не встретил ту единственную, с которой захочет пройти рука об руку всю жизнь.

А вот Ильнар уже нашел свою судьбу. Его супруга Жанар – инвалид по зрению. У супругов две здоровые дочери, которых обожают все в этой крепкой семье – бабушка, дядя Ильдар и, конечно, их папа и мама. Эти дети – квинтэссенция всех их чаяний, гимн жизни, победа над обстоятельствами.

После того как информация о братьях стала распространяться в соцсетях и СМИ, о них узнал и Глава государства. Поистине, когда люди честно трудятся, а не требуют дать все блага жизни, сама судьба начинает им благоволить. Ильнару как семейному человеку по поручению Президента выделена квартира! Надеемся, что уже в скором времени семья отпразднует новоселье. Ильдар с мамой пока живут на съемной квартире. Ильдар не просит предоставить ему жилье и даже уже не надеется, что когда-нибудь дойдет его очередь как человека с инвалидностью на получение квартиры.

– Я готов взять ипотеку, но кто мне ее даст? Людям с инвалидностью нужны какие-то ипотечные программы. Я лично против иждивенчества, не понимаю граждан, которые, будучи здоровыми, митингуют и требуют от государства подарить им жилье. Но есть слой граждан, которым нужна доступная ипотека, – говорит Ильдар.

Было еще одно адресное поручение Главы государства для этих парней. Как уже было сказано, парни мечтают открыть большую мастерскую, чтобы обучать там своему ремеслу таких же людей с ограниченными возможностями и дать им работу. Об этой мечте и стало известно руководству страны. Теперь помещение выделено, сейчас там производится ремонт. Ильдар и Ильнар в предвкушении взять новую планку в своей жизни. Парни продумали, каким образом организуют обучение, трудоустройство людей, размышляют о расширении перечня услуг и сами обучаются дополнительным навыкам, так как считают, что самообразование – залог успеха в любом деле.

Думают они и о мебели для мастерской, с учетом того, что там будут работать люди с ограниченными возможностями, о том, какое оборудование необходимо. Переживают, что с этими вопросами могут возникнуть трудности. Они надеются, что их мастерская станет пристанищем для тех, кто нуждается не просто в помощи, а в единомышленниках, мотиваторах, наставниках. И жизнь показала, что мечты Ильдара и Ильнара имеют свойство сбываться. Они верят, что судьба обязательно улыбнется им еще не раз.