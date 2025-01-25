Мэдисон Киз впервые в карьере выиграла «Большой шлем»

Теннис
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Она победила Соболенко в финале Australian Open, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: AP Photo/Vincent Thian

В финале Киз победила первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) и прервала 20-матчевую победную серию белоруски в Мельбурне.

Для Киз это пятая в сезоне победа над соперницей из топ-10. Лидера рейтинга она обыграла второй раз в карьере (при семи поражениях).

Киз впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема».

29-летняя Киз – вторая в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших Australian Open в Открытой эре. Самой возрастной была 31-летняя Ли На в 2014-м.

Киз проводила 46-й ТБШ в карьере. В Открытой эре только двум теннисисткам потребовалось больше выступлений на ТБШ, чтобы впервые взять одиночный титул: Марион Бартоли («Уимблдон»-2013, 47-й) и Флавии Пеннетте (US Open-2015, 49-й).

Кроме того, Киз повторила результат Каролин Возняцки в Мельбурне. Обеим для победы на Australian Open потребовалось 11 выступлений.

Киз – пятая американка, побеждавшая на Australian Open с 2000-го. До нее это делали Линдсей Дэвенпорт (2000), Дженнифер Каприати (2001, 2002), Серена Уильямс (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) и София Кенин (2020).

Это 10-й титул в карьере Киз. Она выиграла 12-й матч подряд. Перед Australian Open она победила на турнире в Аделаиде.

По итогам Australian Open Киз вернется на лучшую в карьере седьмую строчку рейтинга, которую занимала в 2016-м.

#теннис #Мэдисон Киз #Aus Open

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