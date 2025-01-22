Медицинский туризм получил развитие в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Медицинский туризм в Жамбылскую область привлекает все больше иностранных граждан, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи, особенно в области кардиохирургии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Примером успешного лечения является случай с ребенком из Кыргызстана, которому в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии была проведена радикальная коррекция врожденного порока сердца – Тетрады Фалло.

Мальчик, который поступил в крайне тяжелом состоянии, был успешно прооперирован специалистами центра, и через три недели выписан домой с улучшением. Это стало возможным благодаря высокому уровню медицинского обслуживания и современному оборудованию, которое предлагает регион.

Другим примером является случай с женщинами из России, которым была оказана экстренная помощь при остром инфаркте миокарда. Одна из пациенток обратилась в июне, а другая – в июле 2024 года, обе были успешно стабилизированы и выписаны с рекомендациями. Это подчеркивает высокую квалификацию кардиохирургов центра и возможности экстренной медицинской помощи, которые доступны и для граждан других стран.

В ноябре 2024 года в НКЦКТ был экстренно госпитализирован студент ТарГУ из Туркменистана, 26 лет, с острым инфарктом миокарда и тромбозом коронарной артерии. В результате проведенной коронароангиографии со стентированием сосудов пациенту была оказана необходимая медицинская помощь. Увлечение энергетическими напитками и курением привело к такому состоянию, однако помощь была оказана вовремя, и молодой человек выписан с улучшением. Теперь он продолжает учебу, отказавшись от вредных привычек и продолжая лечение.

Такие случаи подтверждают потенциал здравоохранения Жамбылской области как центра для медицинского туризма, особенно в области кардиологии и кардиохирургии.

В прошлом году в регионе медицинскую помощь получили 743 иногородних пациента и 59 иностранцев, добавили в Минздраве.

Отметим, накануне сообщалось, что в Кызылорде впервые провели операцию по трансплантации печени.