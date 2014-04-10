Медной горы Хозяйка

Невозможно описать ту трепетную радость эстетического наслаждения, которую испытывает сердце каждой женщины, когда она попадает в чудный мир гармонии и совершенства линий и цвета под названием авторские ювелирные украшения. Увидев изделия из янтаря и коралла, бирюзы и жемчуга, гранатов и топазов, хризолитов и аметистов, мы чувствуем себя Хозяйкой Медной горы – хранительницы драгоценных пород и камней из уральских сказов писателя-фольклориста Павла Бажова. Ну а сами ювелиры, раскладывая свои сокровища, предстают пред нами в образе волшебного козленка Серебряное копытце.
На выставке собраны коллекционные минералы Казахстана и России, в том числе авторские ювелирные украшения художников из мастерских Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Урала.
– Еще в середине 90-х годов мы решили объединить мастеров, занимающихся камнями, ювелирным творчеством и коллекционными образцами, с тем чтобы показать людям, как камни «растут» в природе и что с ними могут сделать рука человека, его фантазия и опыт, – рассказывает администратор выставки Игорь Пашинин, геолог по образованию. – А в Алматы впервые выставились в 2012 году. В дальнейшем предполагаем сделать выставку больше и еще интересней.
По словам моего собеседника, в далекие 70-е годы, когда строили Байкало-Амурскую магистраль, в районе реки Чара среди горных выработок иркутские геологи увидели необычный минерал фиолетового цвета. В природе такой цвет минералов встречается крайне редко. По месту нахождения его назвали чароит. С тех пор минерал используют в поделках и ювелирных украшениях.
Камнерезчик из Иркутска Сергей Карачев участвует в казахстанской выставке второй раз. Представляет в том числе любимый нефрит и чароит. Мастер уверен, что чароит своей спутанно-волокнистой структурой и шелковистостью способен и в самом деле очаровывать.
А еще, по мнению астрологов, философский камень помогает понять самого себя. Чароит – капризная порода, состоящая из многих минералов, поэтому работать с ним непросто. Он может сыпаться, и с ним нужно быть очень внимательным при выпиливании. Зато бусы, серьги и браслеты из чароита получаются очень красивыми и вполне приемлемыми по ценам.
Менеджер Юля Гарбуз привезла удивительные украшения ювелиров из Хабаровска: яркие кулоны и кольца из мадагаскарского и ядринского агата, пейзажных алтайских азуромалахитов, австралийской яшмы и ее редкой разновидности – гелиотропа.
– Новое письмо камня – это тонкие срезы пластин натуральных камней и обрамление с минимальным использованием серебра, – говорит она. – Работа достаточно сложная, но изделие из самоцвета получается почти невесомым, выразительным.
Казахстан не менее богат на минералы и камни. Мастер-ювелир и коллекционер минералов Борис Данилкин увлеченно говорит о моховом агате, по-научному – казахстанском пейзажном халцедоне. Его знают по ветвистым железистым прожилкам-дендритам, образующим внутри камня целые картины и природные пейзажи. В Казахстане он был открыт в начале 90-х годов в Бетпак-Дале. Несмотря на неяркую расцветку, камень таит в себе особую притягательность. И обладает он успокаивающим эффектом. В своей мастерской Борис Николаевич обрабатывает камень, делает замечательные шкатулки, другие изделия, регулярно участвует в выставках. Он считает, что с каждым годом все больше посетителей стремятся приобрести то или иное украшение из самоцвета. Существует даже молодая развивающаяся наука литотерапия, которая изучает воздействие камней на организм человека.
Считается, что энергетика натуральных камней, хоть и не до конца изученная, имеет на энергетику человека позитивное воздействие. Достаточно выбрать «свой» камень, чтобы браслет, кулон или перстень стал на долгие годы другом, защитником и гордостью его обладательницы.
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы, [email protected]