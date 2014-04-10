Медной горы Хозяйка

Невозможно описать ту трепетную радость эстетического наслаждения, которую испытывает сердце каждой женщины, когда она попадает в чудный мир гармонии и совершенства линий и цвета под названием авторские ювелирные украшения. Увидев изделия из янтаря и коралла, бирюзы и жемчуга, гранатов и топазов, хризолитов и аметис­тов, мы чувствуем себя Хозяйкой Медной горы – хранительницы драгоценных пород и камней из уральских сказов писателя-фольклориста Павла Бажова. Ну а сами ювелиры, раскладывая свои сокровища, предстают пред нами в образе волшебного козленка Серебряное копытце.

На выставке собраны коллекционные минералы Казахстана и России, в том числе авторские ювелирные украшения художников из мастерских Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Урала.

– Еще в середине 90-х годов мы решили объединить мастеров, занимающихся камнями, ювелирным творчеством и коллекционными образцами, с тем чтобы показать людям, как камни «растут» в природе и что с ними могут сделать рука человека, его фантазия и опыт, – рассказывает администратор выставки Игорь Пашинин, геолог по образованию. – А в Алма­ты впервые выставились в 2012 году. В дальнейшем предполагаем сделать выставку больше и еще интересней.

По словам моего собеседника, в далекие 70-е годы, когда строили Байкало-Амурскую магистраль, в районе реки Чара среди горных выработок иркутские геологи увидели необычный минерал фиолетового цвета. В природе такой цвет минералов встречается крайне редко. По месту нахождения его назвали чароит. С тех пор минерал используют в поделках и ювелирных украшениях.

Камнерезчик из Иркутска Сергей Карачев участ­вует в казахстанской выставке второй раз. Представляет в том числе любимый нефрит и чароит. Мастер уверен, что чароит своей спутанно-волокнистой структурой и шелковистостью способен и в самом деле очаровывать.

А еще, по мнению астрологов, философский камень помогает понять самого себя. Чароит – капризная порода, состоящая из многих минералов, поэтому работать с ним непросто. Он может сыпаться, и с ним нужно быть очень внимательным при выпиливании. Зато бусы, серьги и браслеты из чароита получаются очень красивыми и вполне приемлемыми по ценам.

Менеджер Юля Гарбуз привезла удивительные украшения ювелиров из Хабаровска: яркие кулоны и кольца из мадагаскарского и ядринского агата, пейзажных алтайских азуромалахитов, австралийской яшмы и ее редкой разновидности – гелиотропа.

– Новое письмо камня – это тонкие срезы пластин натуральных камней и обрамление с минимальным использованием серебра, – говорит она. – Работа достаточно сложная, но изделие из самоцвета получается почти невесомым, выразительным.

Казахстан не менее богат на минералы и камни. Мас­тер-ювелир и коллекционер минералов Борис Данилкин увлеченно говорит о моховом агате, по-научному – казахстанском пейзажном халцедоне. Его знают по ветвис­тым железистым прожилкам-дендритам, образующим внутри камня целые картины и природные пейзажи. В Казахстане он был открыт в начале 90-х годов в Бетпак-Дале. Несмотря на неяркую расцветку, камень таит в себе особую притягательность. И обладает он успокаивающим эффектом. В своей­ мастерской Борис Николаевич обрабатывает камень, делает замечательные шкатулки, другие изделия, регулярно участвует в выставках. Он считает, что с каждым годом все больше посетителей стремятся приобрести то или иное украшение из самоцвета. Существует даже молодая развивающаяся наука литотерапия, которая изучает воздейст­вие камней на организм человека.

Считается, что энергетика натуральных камней, хоть и не до конца изученная, имеет на энергетику человека позитивное воздействие. Достаточно выбрать «свой» камень, чтобы браслет, кулон или перс­тень стал на долгие годы другом, защитником и гордостью его обладательницы.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы, [email protected]