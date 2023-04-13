Медпоезд вновь отправится в путь по отдаленным станциям Казахстана

26 апреля со станции Алматы-2 стартует медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», который будет курсировать до 6 декабря текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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Маршрут поезда здоровья охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты.

«Только по итогам прошлого года 80 649 жителей около 150 станций смогли получить лечебно-консультационные услуги, в том числе 21 867 детей. При этом 5 097 казахстанцам были проведены небольшие операции, а стоматологическую помощь оказали 26 587 пациентам. Кроме того, специалисты медицинского поезда сделали циркумцизио (обрезание) 59 детям.

Всего количество врачебных посещений в медицинских поездах достигло 389 388. Общая протяженность маршрута по республике составила 22 009 км», – поделились впечатляющими цифрами в КТЖ.

В этом году население отдаленных станций вновь сможет пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету, рассказали в нацкомпании.

«Нынешний график медпоезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений казахстанцев и государственных органов», – добавили здесь.

Проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust при участии Министерства здравоохранения РК, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» – Фондом социальных проектов.