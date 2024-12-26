Медсестра обманула пациентов на 8 млн тенге в области Жетісу

Женщина присматривала одиноких, и получив их данные, оформляла на них кредиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

41-летняя жительница области Жетісу, работая участковой медсестрой в центральной районной больнице, раз в полугодие проводила подворовой обход на закрепленной территории. Женщина обращала свое внимание на одиноких людей, которые находились в затруднительном финансовом положении.

Злоупотребляя их доверием, под предлогом того, что ей нужны фотографии для занесения в базу пациентов, она брала у них паспортные данные, фотографировала, после — оформляла на них товарные кредиты, обналичивала денежные средства и тратила их на личные нужды. Таким образом она обманула десять жителей области Жетысу и нанесла им материальный ущерб на общую сумму восемь миллионов тенге.

Для отбывания наказания осужденная прибыла в учреждение №23, сейчас она находится в карантинном отделении, с ней проводится работа разъяснительного и воспитательного характера. Она раскаивается в содеянном и очень скучает по своим трем несовершеннолетним детям. По истечении карантина она будет трудоустроена, с заработной платы будет погашать иски, назначенные приговором суда.



