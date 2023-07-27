Медсестра сменила профессию и стала закладчицей в Шымкенте

Фото ДП Шымкента

Закладчицу, которая занималась закладкой психотропных веществ в Шымкенте, задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. Помимо наркотиков в ее в машине обнаружили удостоверение медсестры и нож, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как рассказали в департаменте, выехавшая на «работу» автоледи, заметила полицейских и поспешила избавиться от наркосвертка, бросив его под свою припаркованную машину.

В свертке оперативники нашли 20 разовых доз "синтетики". Кроме того, при проверке в салоне автомобиля задержанной обнаружили еще один маленький рулон с гашишем. Вместе с тем, под ковриком на полу транспорта найден складной нож, предположительно для копания тайников.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Выяснилось, что закладчица только недавно «ушла в отставку» с должности медицинского работника.

«По данному факту Енбекшинским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей», – рассказал наркоборец Бауыржан Карбеков.

Спикер также напомнил, что незаконное обращение с наркотиками в целях сбыта наказывается лишением свободы.