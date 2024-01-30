Мелочей не бывает

С 15 по 26 января в Казахстане проходило профилактическое мероприятие «Быт», нацеленное на выявление правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, устранение причин, оказание помощи потерпевшим, продвижение семейных ценностей и создание в обществе нетерпимости к семейно-бытовому насилию.

– В период мероприятия в полиции зарегистрировано более четырех тысяч сообщений о бытовых скандалах. Из них 1,5 тысячи выявлены сотрудниками полиции в ходе обхода. Практически все, или 95% «агрессоров», привлечены к административной ответственности, – проинформировал в ходе брифинга в МВД заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внут­ренних дел Ренат Зулхаиров.

Для своевременного выявления и устранения причин насилия проведена профилактическая работа. Выявлены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети в неблагополучной социальной среде с признаками насилия. Полицейские также провели беседы с лицами, попадавшими ранее в поле зрения за совершение бытового насилия, а также анкетирование семей.

– В Алматы при посещении неблагополучной семьи отец находился в состоянии сильного опьянения. Дети были голодными, дома – антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном ­состоянии. Совместно с сотрудниками опеки дети размещены в Центре поддержки несовершеннолетних, а отец помещен на лечение в наркологию, – привел пример Ренат Зулхаиров.

В ходе профилактического мероприятия «Быт» на учет поставлены восемь тысяч родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию своих детей. По 201 факту материалы на лишение родительских прав направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

– В Петропавловске поступило сообщение от педиатра, что молодая мама не приходит на прием. При проверке последняя находилась в запое. Младенец нуждался в помощи. Ребенка поместили в Дом малютки, а мать поставлена на учет к наркологу и привлечена к административной ответственности по статье 127 КоАП, которая предполагает штраф 10 МРП, – сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.

Высокий риск совершения повторных правонарушений установлен в 559 семьях. Для оказания социальной помощи информация по ним направлена в заинтересованные государственные органы.

В целях обеспечения безопас­ности потерпевших вынесено 5,5 тыс. защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено 1 400 особых требований к поведению правонарушителя, в том чис­ле в 80% (1 115) – запрет на употребление алкогольных напитков. За такими гражданами осуществляется усиленный полицейский контроль.

К слову, за нарушение установленных ограничений грозит наказание от 10 до 25 суток административного ареста. Всем правонарушителям стражи порядка предложили добровольно пройти психокоррекционные курсы сдерживания агрессии.

В кризисных центрах за это время оказана помощь 600 потерпевшим от бытового насилия.

Как констатировали в правоохранительном органе, по итогам проведенного профилактического мероприятия «Быт» отмечается тенденция снижения регистрации бытовых скандалов, в том числе правонарушений в семейно-бытовой сфере, а также число убийств и преступлений сексуального характера.

– Каждый законопослушный гражданин должен чувствовать, что полиция защитит его. Однако, проявляя равнодушие к таким фактам, вы тем самым способствуете тому, что, возможно, и в отношении вас будет совершено насилие, – напомнил спикер и призвал проявлять нетерпимость ко всем правонарушениям.