Как напомнил Е. Тугжанов, поручение по подготовке и подписанию данного документа было высказано Президентом РК на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Работа проходила при активном участии обеих сторон, а итоговый текст согласован с представителями всех государств - членов совещания.

Сегодня СВМДА - это влиятельная организация, объединяющая 24 государства, авторитетная переговорная площадка. И ассамблея, осознавая важность совместного взаимодействия (в том числе в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между народами), поддерживает деятельность СВМДА. Стоит отметить, что обе организации уже имеют успешный опыт совместной работы, и заключение меморандума стало логичным продолжением развивающегося сотрудничества.

Чинар Алдемир в свою очередь подчеркнул, что впервые секретариат СВМДА подписывает меморандум с таким общественным институциональным органом, как Ассамблея народа Казахстана. Посол обратил внимание на то, что обе структуры были созданы Нурсултаном Назарбаевым, что уже само по себе - достаточная основа для углубленного сотрудничества. Но, кроме того, АНК и СВМДА несут в себе важную идею единства в многообразии, помогают выстраивать диалог между людьми разных национальностей, культур и религий. Таким образом, объединение усилий двух организаций позитивно скажется на эффективности их работы.

Подписанный в Астане меморандум предполагает взаимодействие секретариатов АНК и СВМДА по вопросам, представляющим интерес для обеих организаций. В частности, это сотрудничество в области культурного, образовательного и научного взаимодействия, разработки и реализации эффективных форм межкультурного диалога. Кроме того, меморандум создает условия для продвижения казахстанской модели межэтнического согласия, реализации мер по формированию толерантной среды в Центральной Азии и на пространстве СВМДА.

Лилия СЫЗДЫКОВА

