В ходе рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии министр информации и коммуникаций Рес­публики Казахстан Даурен Абаев провел встречу с руководством ВВС Worldwide – Шоном О’Хара и Сергеем Становкиным.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан и корпорацией ВВС Worldwide.

В рамках меморандума планируется реализация совместных проектов, направленных на обмен по редакционным планам, проведение «круглых столов», организацию лекций для нацио­нальных и региональных СМИ, образовательных курсов и семинаров, а также продвижение туристического и инвестиционного потенциала Казахстана.

Также в рамках меморандума планируется создание рабочей группы, основным направлением работы которой будет ведение совместных консультаций по вопросам технического развития казах­станских телевизионных каналов в рамках перехода на цифровое эфирное вещание, обмен информацией, опытом и др.