Меня радует неравнодушие казахстанцев к земельному вопросу – Назарбаев

Президент
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Ксения Воронина
Фото © Kazpravda.kz
Глава государства выразил удовлетворение тем, что граждане Казахстана уделяют так много внимания земельному вопросу, передает Kazpravda.kz.

"Меня радует, что этому вопросу (поправки в Земельный кодекс – Прим. ред.) уделяют так много внимания. Когда (у человека – Прим. ред.) к земле такое хозяйское отношение, тогда (он) до последней капли крови будет защищать свою землю", – отметил Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: "Независимость. Согласие. Нация единого будущего".

Ранее Президент РК высказался о том, что необходимо разоблачить и наказать провокаторов, распускающих слухи о продаже казахстанских земель иностранцам. И потребовал от Министерства национальной экономики уделить больше внимания разъяснению вопросов аренды земель сельхозназначения.

"Изменения в Земельный кодекс предусматривают льготы для тех, кто этой землей занимается. Потому что только человек, который владеет этой землей, будет думать о том, чтобы производить продукцию, осваивать землю. Как человек относится к личным 6–7 соткам или как к бесхозным землям. У нас будет в личной собственности земля, которая будет передаваться из поколения в поколение. Поэтому различные разговоры, спекуляции я не воспринимаю всерьез", – особо подчеркнул Президент.

Он также отметил, что аренда земель является международной практикой.

"Даже если ТОО, которое владеет землей у нас на условиях аренды, привлечет иностранного инвестора со стороны и будет ему предоставлять свои акции, сразу же автоматически эта земля переходит в аренду. Вопрос в том, чтобы сегодняшним нашим фермерам, аграриям дать возможность иметь в собственности землю. Раньше аренда была 10 лет, никто за 10 лет не может возвратить свои вложенные деньги, особенно иностранные инвесторы. Поэтому мы продлили до 25 лет. В России – 49 лет, в Иране – 99 лет, в Европе тоже – 25, 49, 99 лет. Что в этом такого увидели?" – спросил Елбасы.

При этом Глава государства подчеркнул, что возмущаются новыми нормами далеко не те, что связан с землей.

"Причем шумят не те, кто с трактора слез и прибежал, или чабаны с лошади слезли и прибежали, а площадь – те, кто понятия не имеет о сельском хозяйстве и не знают, где эти земли вообще находятся. У нас за это отвечает МНЭ. Досаев здесь? Должен разъяснять везде и всюду", – утвердил Назарбаев.

Лидер нации также отметил, что земля – это главное богатство, которое оставили предки, великое достояние народа Казахстана, поэтому "казахская земля принадлежит нашему народу".

Нурсултан Назарбаев напомнил, что впервые в истории Казахстан имеет четкие границы.

"Для делимитации границ Казахстана я 8 лет проводил соглашения со всеми соседними государствами. Мы прошли тяжелый путь и согласовали наши границы. Впервые в истории Казахстан имеет делимитированную границу. Делимитированная граница – это очень важно для сохранения единства народа", – заключил Елбасы.

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