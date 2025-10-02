Меняя подходы к глобальному диалогу Форумы 2 октября 2025 г. 2:00 0 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Астана укрепляет свой статус в качестве столицы политического диалога, предлагая площадки для обсуждения самых острых вызовов современности. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По данным Global Risks Report 2025 от Всемирного экономического форума (WEF), вооруженные конфликты признаны главным риском для мировой стабильности в 2025 году. Эксперты WEF называют текущий период эпохой самых глубоких расколов со времен холодной войны – эпохой, чертами которой стали ослабление институтов урегулирования и рост недоверия между государствами. Эти факторы усиливаются конкуренцией ведущих держав и отсутствием эффективных посреднических платформ. На этом фоне миротворческие инициативы Казахстана приобретают особую значимость: в 2024–2025 годах республика приняла более 20 международных делегаций высокого уровня, включая представителей ООН, ОБСЕ, ОИС и ШОС. Это подтверждает статус нашей страны как надежного переговорщика и конструктивного посредника, способного предлагать инклюзивные форматы диалога и содействовать восстановлению доверия в глобальной политике. Одной из новых площадок, отвечающих на растущий международный запрос, стал Astana Think Tank Forum, предоставляющий нейтральное пространство для обсуждения острых вызовов, экспертную среду для выработки практических рекомендаций. Эта инициатива укрепляет позиции Казахстана как ответственной и активной «средней державы», вносящей вклад в развитие партнерства. В прошлом году это мероприятие, проводимое Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК под эгидой Международного форума Астана, собрало 45 экспертов из 22 стран, обретя статус авторитетной глобальной экспертной площадки для обсуждения актуальных вопросов международной повестки. В рамках Astana Think Tank Forum 2025, который состоится в казахстанской столице 15–16 октября, наша страна готова предложить создать глобальную платформу для посредничества, где «средние державы» могут играть ключевую роль в снижении напряженности между крупными геополитическими игроками. На форум вынесены такие ключевые темы, как перспективы многостороннего сотрудничества в условиях соперничества ведущих держав, трансформация архитектуры безопасности и будущее ядерного разоружения и нераспространения, позиционирование ЦА в контексте новой геополитической реальности, влияние фактора Афганистана на Центрально-Азиатский регион. Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в эпоху фрагментации глобальных рынков, развития торгово-транспортных коридоров в Евразии, искусственного интеллекта и связанных с ним этических дилемм, влияния климатических изменений и водных проблем на демографические процессы и миграцию. #Астана #столица #Astana Think Tank Forum #форумы