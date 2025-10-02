По данным Global Risks Report 2025 от Всемирного экономического форума (WEF), вооруженные конфликты признаны главным риском для мировой стабильности в 2025 году. Эксперты WEF называют текущий период эпохой самых глубоких расколов со времен холодной войны – эпохой, чертами которой стали ослабление институтов урегулирования и рост недоверия между государствами. Эти факторы усиливаются конкуренцией ведущих держав и отсутствием эффективных посреднических платформ.

На этом фоне миротворческие инициативы Казахстана приобретают особую значимость: в 2024–2025 годах республика приняла более 20 международных делегаций высокого уровня, включая представителей ООН, ОБСЕ, ОИС и ШОС. Это подтверждает статус нашей страны как надежного переговорщика и конструктивного посредника, способного предлагать инклюзивные форматы диалога и содействовать восстановлению доверия в глобальной политике.

Одной из новых площадок, отвечаю­щих на растущий международный запрос, стал Astana Think Tank Forum, предоставляющий нейтральное прост­ранство для обсуждения острых вызовов, экспертную среду для выработки практических рекомендаций. Эта инициатива укрепляет позиции Казахстана как ответственной и активной «средней державы», вносящей вклад в развитие партнерства.

В прошлом году это мероприятие, проводимое Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК под эгидой Международного форума Астана, собрало 45 экспертов из 22 стран, обретя статус авторитетной глобальной экспертной площадки для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

В рамках Astana Think Tank Forum 2025, который состоится в казахстанской столице 15–16 октября, наша страна готова предложить соз­дать глобальную платформу для пос­редничества, где «средние державы» могут играть ключевую роль в снижении напряженности между крупными геополитическими игроками.

На форум вынесены такие ключевые темы, как перспективы многостороннего сотрудничества в условиях соперничества ведущих держав, транс­формация архитектуры безопасности и будущее ядерного разоружения и нераспространения, позиционирование ЦА в контексте новой геополитической реальности, влияние фактора Афганистана на Центрально-Азиатский регион.

Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в эпоху фрагментации глобальных рынков, развития торгово-транспортных коридоров в Евразии, искусственного интеллекта и связанных с ним этических дилемм, влияния климатических изменений и водных проблем на демографичес­кие процессы и миграцию.