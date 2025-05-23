Меры по борьбе с коррупцией обсудили в Алматинской Академии имени Макана Есбулатова

Коррупция,Закон и Порядок
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Особое внимание было уделено вопросам профилактики и предупреждения коррупции

Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы

В рамках укрепления идеологии «Закон и порядок» Антикоррупционной службой города Алматы проведено совещание в Алматинской Академии имени Макана Есбулатова посвященное вопросам противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы

В мероприятии приняли участие руководитель Антикоррупционной службы Арман Рахимов, начальник Академии Калижан Кобландин, слушатели академии, а также личный состав.

Участникам презентовали меры, направленные на снижение коррупционных рисков и повышение добропорядочности.

Отдельным блоком обсуждено сотрудничество в рамках механизма Integrity Check, предусматривающего проверку добропорядочности сотрудников правоохранительных органов. Этот инструмент позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и способствует формированию кадровой политики, основанной на принципах прозрачности, открытости и доверия.

В своем выступлении руководитель Антикоррупционной службы города Арман Рахимов подчеркнул важность формирования у молодежи принципов добропорядочности, честности и справедливости. Он отметил, что будущее страны зависит от активной гражданской позиции каждого молодого человека, его правосознания и ответственности.

#коррупция #Антикор #совещание #академия

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