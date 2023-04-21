Меры по развитию ГМК и газовой отрасли обсудили чиновники с топ-менеджерами ҚТЖ, QazaqGaz и ERG

Правительство, Энергетика
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Премьер-министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с применением цифровых решений по опыту прошедшего отопительного сезона.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На совещании в Правительстве рассмотрели вопросы развития горно-металлургического комплекса и газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Участники обсудили разработку перспективных газовых и газоконденсатных месторождений, меры по обеспечению производственных предприятий топливом, развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и ряд других актуальных тем.

«Кроме того, на совещании подробно обсужден вопрос обеспечения граждан углем в зимний период. Премьер-министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с применением цифровых решений по опыту прошедшего отопительного сезона. Такой подход обеспечит порядок в торговле, равномерное распределение угля среди потребителей и позволит исключить условия для необоснованного повышения цен в пиковые периоды», – сообщили в пресс-службе премьера.

В совещании приняли участие руководители центральных госорганов и национальных компаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также компании ERG.

#уголь #Правительство #газ #тарифы #железная дорога #отопление #ГМК

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