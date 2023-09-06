Меры по реализации послания президента обсудил обновленный Кабмин

Проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства «Экономический курс справедливого Казахстана» рассмотрели на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Фото пресс-службы правительства РК

Перед рассмотрением основного вопроса повестки состоялась церемония присяги новых членов правительства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что документ состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов.

Вместе с тем для обеспечения достаточным объемом сырья отечественных переработчиков действующий добровольный механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер. При этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, т.е. ниже экспортной цены.

Повышение доли местного содержания в регулируемых закупках будет обеспечено за счет внедрения законодательных обязательств. В частности, предполагается принятие крупными заказчиками программ развития местного содержания, которые предусматривают заключение офтейк-контрактов, долгосрочных договоров, а также меры по созданию пояса МСБ вокруг собственных предприятий.

В оборонной промышленности с учетом межзаводской кооперации будут организованы новые производства, в том числе артиллерийских боеприпасов различного калибра, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов.

В сфере туризма до конца текущего года планируется определить не менее 15 крупных проектов и утвердить специальную дорожную карту с закреплением персональной ответственности акимов.

В целях стимулирования геологоразведочных работ и увеличения ресурсной базы углеводородов будет принят пакет поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании». Наряду с этим будут построены новые ГПЗ на крупных месторождениях и реализованы крупные инфраструктурные проекты по расширению газотранспортной системы. Также планируется проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

В части дальнейшего развития предпринимательства будет разработана Комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса за счет объединения двух программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Она будет сфокусирована на поддержке конкурентоспособных и имеющих потенциал к росту МСП. Также будут внедрены пакетные решения с широким спектром мер поддержки в зависимости от категории бизнеса и уровня технологической сложности.

Кроме того, планируется пересмотреть критерии субъектов предпринимательства (доход, численность работников) с целью расширения сегмента среднего бизнеса и дестимулирования предпринимателей к дроблению.

На базе компании KazakhExport будет создан полноценный институт продвижения экспорта, который позволит облегчить доступ к мерам соответствующей поддержки.

Для решения накопившихся проблем в государственных закупках разработан соответствующий проект закона. Он предусматривает повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение закупочного процесса, сокращение сроков проведения закупок. В ближайшее время проект закона будет внесен в Мажилис.

Продолжится передача субъектов квазигоссектора в конкурентную среду либо их реорганизация. Так, до конца текущего года ожидается IPO/SPO до 5% компании «КЕГОК», в 2024 году — «Эйр Астана», в 2025 году — QazaqGaz, «Қазақстан Темір Жолы», «Самрук-Энерго». В Народном IPO заявки казахстанцев удовлетворяются в приоритетном порядке, как при IPO компании «КазМунайГаз».

В целях перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов в агропромышленном комплексе до 50% будут повышены нормативы инвестиционного субсидирования для глубокой переработки. Успешный опыт Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвестпроектов будет распространен на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

В целях обновления машинно-тракторного парка будет увеличено финансирование инвестсубсидирования и лизинга сельхозтехники. Для формирования эффективной системы «образование – наука – производство» Национальный аграрный научно-образовательный центр будет трансформирован в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

Для увеличения объема экспорта IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется открыть IT-хабы в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В целях развития сферы искусственного интеллекта будет проработан вопрос создания совместного предприятия с крупным международным игроком.

Для повышения привлекательности отрасли и стимулирования отечественных и иностранных инвесторов к венчурному финансированию планируется внесение законодательных поправок. Они также будут направлены на привлечение инвестиций в строительство крупных дата-центров за счет создания благоприятных условий для инвесторов.

В целях развития целостной IT-экосистемы по республике будет проработан вопрос открытия технологических хабов по примеру Astana Hub в регионах. Кроме того, все школы страны будут обеспечены бесплатным интернет-трафиком при доступе к отечественным образовательным ресурсам.

В рамках реализации транспортно-логистического потенциала РК продолжится работа по увеличению объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и коридору Север-Юг. Также предусматривается развитие мультимодальных перевозок и создание необходимой для этого инфраструктуры.

По проведению качественной реконструкции автомобильных дорог определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тыс. км. Что касается ужесточения контроля, будет введена единая республиканская система контроля качества с усилением ответственности инженерной и авторской служб. Кроме того, до 2025 года будут переработаны и оптимизированы 1200 действующих нормативов автодорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики.

Для обеспечения равенства в получении образования будет предоставлен бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Вместе с тем предусматривается внедрение Единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Проект предусматривает интеграцию механизма получения льготного образовательного кредита и дифференцированного гранта.

В целях обеспечения рынка труда специалистами по техническим и рабочим специальностям продолжится работа по увеличению госзаказа.

Для расширения охвата граждан системой жилищных строительных сбережений и обеспечения их доступным жильем работа «Отбасы банка» будет переориентирована с областных центров на районы, моногорода и села.

В целях повышения минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге будут внесены изменения в проект Закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы».

В рамках урегулирования платформенной занятости в пилотном режиме будет апробирован иной порядок налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ.

В целях введения специальной социальной выплаты для поддержки лиц, занятых во вредных условиях труда, будут внесены поправки в соответствующие законы. Также до конца 2023 года будут приняты Концепция безопасного труда и Комплексный план развития рынка труда до 2030 года.

В целом реализация вышеуказанных и ряда других мер позволит увеличить темпы роста и объем экономики в два раза к 2029 году. Ожидается, что к 2028 году ВВП республики вырастет до $475 млрд. Этому, в частности, будет способствовать положительная динамика в обрабатывающей промышленности и АПК за счет реализации инвестиционных проектов. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительной отрасли. Увеличение производства в реальном секторе будет способствовать развитию сектора услуг.

Как отметил премьер-министр, эффективность реализации указанных мер будет обеспечена за счет более ответственной и оперативной работы министров и акимов, а также правительства, которое в целом будет ответственно за реализацию экономической политики.

«Всем госорганам и акиматам необходимо незамедлительно приступить к исполнению Плана. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение намеченных мероприятий. Все вопросы финансирования должны быть проработаны», — указал Алихан Смаилов.