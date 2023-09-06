Меры по реализации послания президента обсудил обновленный Кабмин

Правительство
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Искакова Айдана
корреспондент

Проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства «Экономический курс справедливого Казахстана» рассмотрели на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Фото пресс-службы правительства РК

Перед рассмотрением основного вопроса повестки состоялась церемония присяги новых членов правительства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что документ состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов.

Вместе с тем для обеспечения достаточным объемом сырья отечественных переработчиков действующий добровольный механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер. При этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, т.е. ниже экспортной цены.

Повышение доли местного содержания в регулируемых закупках будет обеспечено за счет внедрения законодательных обязательств. В частности, предполагается принятие крупными заказчиками программ развития местного содержания, которые предусматривают заключение офтейк-контрактов, долгосрочных договоров, а также меры по созданию пояса МСБ вокруг собственных предприятий.

В оборонной промышленности с учетом межзаводской кооперации будут организованы новые производства, в том числе артиллерийских боеприпасов различного калибра, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов.

В сфере туризма до конца текущего года планируется определить не менее 15 крупных проектов и утвердить специальную дорожную карту с закреплением персональной ответственности акимов.

В целях стимулирования геологоразведочных работ и увеличения ресурсной базы углеводородов будет принят пакет поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании». Наряду с этим будут построены новые ГПЗ на крупных месторождениях и реализованы крупные инфраструктурные проекты по расширению газотранспортной системы. Также планируется проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

В части дальнейшего развития предпринимательства будет разработана Комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса за счет объединения двух программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Она будет сфокусирована на поддержке конкурентоспособных и имеющих потенциал к росту МСП. Также будут внедрены пакетные решения с широким спектром мер поддержки в зависимости от категории бизнеса и уровня технологической сложности.

Кроме того, планируется пересмотреть критерии субъектов предпринимательства (доход, численность работников) с целью расширения сегмента среднего бизнеса и дестимулирования предпринимателей к дроблению.

На базе компании KazakhExport будет создан полноценный институт продвижения экспорта, который позволит облегчить доступ к мерам соответствующей поддержки.

Для решения накопившихся проблем в государственных закупках разработан соответствующий проект закона. Он предусматривает повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение закупочного процесса, сокращение сроков проведения закупок. В ближайшее время проект закона будет внесен в Мажилис.

Продолжится передача субъектов квазигоссектора в конкурентную среду либо их реорганизация. Так, до конца текущего года ожидается IPO/SPO до 5% компании «КЕГОК», в 2024 году — «Эйр Астана», в 2025 году — QazaqGaz, «Қазақстан Темір Жолы», «Самрук-Энерго». В Народном IPO заявки казахстанцев удовлетворяются в приоритетном порядке, как при IPO компании «КазМунайГаз».

В целях перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов в агропромышленном комплексе до 50% будут повышены нормативы инвестиционного субсидирования для глубокой переработки. Успешный опыт Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвестпроектов будет распространен на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

В целях обновления машинно-тракторного парка будет увеличено финансирование инвестсубсидирования и лизинга сельхозтехники. Для формирования эффективной системы «образование – наука – производство» Национальный аграрный научно-образовательный центр будет трансформирован в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

Для увеличения объема экспорта IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется открыть IT-хабы в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В целях развития сферы искусственного интеллекта будет проработан вопрос создания совместного предприятия с крупным международным игроком.

Для повышения привлекательности отрасли и стимулирования отечественных и иностранных инвесторов к венчурному финансированию планируется внесение законодательных поправок. Они также будут направлены на привлечение инвестиций в строительство крупных дата-центров за счет создания благоприятных условий для инвесторов.

В целях развития целостной IT-экосистемы по республике будет проработан вопрос открытия технологических хабов по примеру Astana Hub в регионах. Кроме того, все школы страны будут обеспечены бесплатным интернет-трафиком при доступе к отечественным образовательным ресурсам.

В рамках реализации транспортно-логистического потенциала РК продолжится работа по увеличению объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и коридору Север-Юг. Также предусматривается развитие мультимодальных перевозок и создание необходимой для этого инфраструктуры.

По проведению качественной реконструкции автомобильных дорог определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тыс. км. Что касается ужесточения контроля, будет введена единая республиканская система контроля качества с усилением ответственности инженерной и авторской служб. Кроме того, до 2025 года будут переработаны и оптимизированы 1200 действующих нормативов автодорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики.

Для обеспечения равенства в получении образования будет предоставлен бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Вместе с тем предусматривается внедрение Единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Проект предусматривает интеграцию механизма получения льготного образовательного кредита и дифференцированного гранта.

В целях обеспечения рынка труда специалистами по техническим и рабочим специальностям продолжится работа по увеличению госзаказа.

Для расширения охвата граждан системой жилищных строительных сбережений и обеспечения их доступным жильем работа «Отбасы банка» будет переориентирована с областных центров на районы, моногорода и села.

В целях повышения минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге будут внесены изменения в проект Закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы».

В рамках урегулирования платформенной занятости в пилотном режиме будет апробирован иной порядок налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ.

В целях введения специальной социальной выплаты для поддержки лиц, занятых во вредных условиях труда, будут внесены поправки в соответствующие законы. Также до конца 2023 года будут приняты Концепция безопасного труда и Комплексный план развития рынка труда до 2030 года.

В целом реализация вышеуказанных и ряда других мер позволит увеличить темпы роста и объем экономики в два раза к 2029 году. Ожидается, что к 2028 году ВВП республики вырастет до $475 млрд. Этому, в частности, будет способствовать положительная динамика в обрабатывающей промышленности и АПК за счет реализации инвестиционных проектов. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительной отрасли. Увеличение производства в реальном секторе будет способствовать развитию сектора услуг.

Как отметил премьер-министр, эффективность реализации указанных мер будет обеспечена за счет более ответственной и оперативной работы министров и акимов, а также правительства, которое в целом будет ответственно за реализацию экономической политики.

«Всем госорганам и акиматам необходимо незамедлительно приступить к исполнению Плана. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение намеченных мероприятий. Все вопросы финансирования должны быть проработаны», — указал Алихан Смаилов.

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