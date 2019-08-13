Меры по ужесточению денежно-кредитной политики может принять Нацбанк РК

"В целях снижения инфляционных рисков Национальный банк продолжает изымать избыточную ликвидность на денежном рынке. В июле были приняты меры по повышению ставок денежного рынка и удлинению сроков краткосрочных нот. В результате доля нот со сроком обращения 6-12 месяцев повысилась с 43% на конец мая до 75% на конец июля. Общий объем нот в обращении на конец июля текущего года составил 3 трлн тенге, что на 36,8% ниже максимума в 4,7 трлн тенге. Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции в текущем году внутри целевого коридора 4-6%, однако с учетом повышения рисков на мировых рынках и усиления проинфляционного давления со стороны потребительского спроса Национальный банк не исключает принятие мер по ужесточению денежно-кредитной политики до конца года", – добавил глава финрегулятора.

Глава Национального банка РК Ерболат Досаев призвал Правительство рассмотреть меры по усилению контроля за ростом цен на продовольственные товары, передает корреспондент Kazpravda.kz. "Несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию дефляционных процессов, характерных для летнего периода, не наблюдается. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, достигший 8,7%. Цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренный темп роста – в годовом выражении 5,9%. Динамика цен на платные услуги сохраняется на исторических минимумах", – сообщил председатель Нацбанка.По его словам, основными рисками ускорения инфляции остаются расширение потребительского спроса на фоне повышения реальных денежных доходов населения."В этой связи просим Правительство усилить меры по контролю за ростом цен на отдельные группы товаров" , – сказал Досаев.Кроме того, он отметил, что 15 июля 2019 года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором плюс-минус один процентный пункт.