Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о расширении мер в области прав человека. В частности, Глава государства внёс дополнительный подпункт в свой указ от 9 июня 2021 года «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». В нём говорится об утверждении Плана дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в РК.

Документ предусматривает ряд различных направлений. В их числе – ликвидация дискриминации в отношении женщин; продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин; право на свободу объединения; права человека в отношении лиц с инвалидностью; права человека в области уголовного правосудия и т.д.

Принятый указ фактически дополняет новыми направлениями работу Правительства (в соответствии с Дорожной картой, принятой в июне 2021 года).

Принятый в июне 2021 года Президентом Казахстана указ о определяет новые дополнительные направления работы Правительства в области прав человека именно с позиции обеспечения верховенства закона, обозначается в сообщении омбудсмена.

«К примеру, согласно плану первоочередных мер в декабре 2021 года Парламентом был принят закон о передаче медицинской службы из системы уголовно-исполнительной системы в систему гражданского здравоохранения, то есть людям, находящимся под стражей, обеспечен доступ к гражданской системе здравоохранения, независимо от решения администрации учреждения, в котором они отбывают наказание или временно содержатся до решения суда.

Вместе с тем на практике есть случаи, когда наблюдается необратимый процесс изменений в организме в связи с заболеванием, и человек нуждается в специальном уходе и лечении. Однако суды нередко отказывают заключённым в условно-досрочном освобождении или замене ареста на альтернативные меры ограничения свободы. Поэтому недостаточно только вести речь о передаче медицинской службы, надо обеспечить реальные механизмы справедливого и законного принятия решения», – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Президент страны в своём Послании 16 марта текущего года отметил участившиеся обращения граждан и общественников о насилии в отношении женщин и детей.

В принятом указе в числе направлений правозащитной деятельности государственной политики выделяется ликвидация дискриминации женщин.

«Мы должны расширять социальные и экономические возможности женщин, чтобы они могли уверенно противостоять бытовому насилию», – подчеркнула уполномоченный по правам человека в РК.

Ещё одно направление, озвученное в документе, связано с правом на свободу объединения. Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч неправительственных организаций.

«Однако количество – не показатель качества. Нужно внедрять гибкую систему создания и прекращения деятельности неправительственных организаций, прозрачную и честную их конкуренцию с учётом компетенции в доступе к государственной поддержке и грантовой помощи, создавать востребованные долгосрочные и продуктивные проекты», – говорится в сообщении.

Также в качестве другого направления, определённого принятым указом, названо соблюдение прав человека в области уголовного правосудия и предупреждения пыток и жестокого обращения. «Эта тема особенно остро стоит на фоне сообщений о недозволенных методах задержания и расследования в связи с январскими событиями.

В статье 17 Конституции Республики Казахстан прямо записано: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.». Государство всегда высказывало на международном уровне твёрдую позицию нулевой терпимости к пыткам. К сожалению, последние события ещё раз показали, что проблема не решена. Следовательно, кроме передачи функции по расследованию прокуратуре, должна быть пересмотрена методика расследования таких нарушений. Те, кто продолжают допускать пытки, должны понять, что наказание неотвратимо и будет жёстким», – обозначила Эльвира Азимова.

За последние три года в адрес уполномоченного «лидируют» следующие категории обращений. Первая – вопросы соблюдения прав человека в сфере исполнения уголовного наказания. Вторая – применение пыток и иных видов жестокого обращения. Третья – недостаточный или неполный доступ к правосудию.

«Поэтому поддерживаю государственный подход – мониторить на регулярной основе эффективность исполнения принятых обязательств и по итогам оценки пересматривать неэффективные правозащитные инструменты», – подытожила омбудсмен.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.