Месси наказали за поездку в Саудовскую Аравию

Звезду мирового футбола отстранили от двух следующих игр ПСЖ против "Труа" и "Аяччо", а также лишили двухнедельной зарплаты.

Фото: football24.ua

"Пари Сен-Жермен" отстранил своего лидера Лионеля Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как стало известно, аргентинец отправился в Саудовскую Аравию после матча с "Лорьяном" (1:3).

Отмечается, что руководство клуба инициировало эту классическую дисциплинарную процедуру после неявки игрока на работу без какого-либо предупреждения.

При этом Месси не будет получать зарплату за указанный период.

Таким образом, аргентинский футболист пропустит две следующие игры ПСЖ против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая).

Между тем, власти Саудовской Аравии объяснили неожиданный визит Месси.

По словам министра туризма КСА Ахмеда Аль-Хатыба, звезда мирового футбола Лионель Месси находился в Саудовской Аравии с туристическим визитом.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Хиляль" готов предложить Месси рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год.

Контракт нападающего с ПСЖ истекает в июне 2023-го, напомнил портал.