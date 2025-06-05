Место для лакокрасочной радуги

Экономика,Инвестиции
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

На территории Индустриальной зоны Алматы состоялась тор­жественная церемония закладки капсулы в фундамент будущего завода лаковых красок для нужд отечественного автопрома.

фото предоставлено Управлением предпринимательства Алматы

В ходе осуществления данного инвестиционного проекта планируется создать высокотехнологичный производственный комплекс, оснащенный оборудованием последнего поколения. В цехах предприятия будут выпускать различные типы красок всех цветов радуги для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники.

Также на новом заводе проектом предусмотрена технологическая линия по производству широко востребованных общепромышленных защитных покрытий и специальных сверхустойчивых красок для нанесения дорожной разметки.

Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года. Проектная мощность завода – 6 091 тонна лакокрасочных изделий широкого ассортимента в год. Этого объема хватит на то, чтобы удовлетворить до 11% спроса отечественных потребителей на данную продукцию. Инвестиции в проект составят более 11 млрд тенге, ожидается создание 84 новых рабочих мест.

Как подчеркнул в ходе торжественного мероприятия заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, запуск уникального производства станет еще одним шагом на пути формирования в мегаполисе автомобильного кластера. Сегодня данная отрасль демонстрирует устойчивый рост – в среднем на 20% в год. За последние пять лет доля сектора в промышленной структуре города достигла 30%. Открытие завода лакокрасочной продукции будет способствовать диверсификации экономики и развитию обрабатывающей промышленности.

В свою очередь Тореали ­Курманов, гендиректор ТОО «Sleipnir Technolo­gies» – компании, занятой осуществлением данного проекта, отметил: «Мы строим первый в Центральной Азии завод автомобильных лакокрасочных материалов. 80 процентов этой продукции в республике ранее не производилось. Теперь же внутренний рынок впервые получит лаковые краски под лейблом Made in Kazakhstan. Помимо автопрома, их потребителями станут предприятия нефтегазовой и горнорудной отраслей. В первый год работы предприятия планируется внести в экономику страны более двух миллиардов тенге».

Производственные технологии, которые намечено использовать на новом заводе, будут внедрены при участии партнеров из КНР и Нидерландов.

#Алматы #завод #лаковые краски

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