Меры по снижению уровня безработицы, принимаемые в Карагандинской области, дают свои ощутимые плоды.

Уровень безработицы в регионе составляет 4,5%, что ниже респуб­ликанского показателя (4,9%). В службы занятости региона за первый квартал обратились 7 136 жителей. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы за первый квартал 2022-го работой были обеспечены 6 058 человек.

– На социальные рабочие мес­та получили направления 294, общест­венные работы – 2 310 человек. Возможностью пройти молодежную практику воспользовались 118 жителей региона. Повысить мастерство по проекту «Контракт поколений» смогли двое молодых специалистов, – отметила руководитель управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспекова. – На «Первое рабочее место» трудо­устроились 20 человек. Воспользоваться этой программой может молодежь не старше 29 лет. Например, выпускники, не имеющие опыта работы, безработная молодежь, независимо от регистрации в Центре занятости населения, в том числе категории NEET.

Также в регионе реализуется проект «Контракт поколений». Он направлен на трудоустройство молодых специалистов с последующей заменой действую­щего работника, достигшего пенсионного возраста.

С января этого года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева увеличена продолжительность участия и размер оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». «Молодежная практика» продлится от шести месяцев до года с заработной платой 30 МРП (91 890 тенге). В рамках реализации проекта «Первое рабочее место» трудоустройство гарантировано от 12 до 18 месяцев с зарплатой 30 МРП.

Для безработных людей предпенсионного возраста разработан новый проект «Серебряный возраст». В 2022-м им смогут воспользоваться 534 человека. При этом государство на протяжении года будет субсидировать заработную плату. Ежемесячный размер субсидий – 50% от установленной зарплаты, но не более 30 МРП с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неис­пользованный трудовой отпуск и банковские услуги.

– На сегодня проводится работа по привлечению работодателей и лиц предпенсионного возраста. Реализация проекта начнется по мере финансирования из респуб­ликанского бюджета, – добавила Асем Джунуспекова. – Для информирования безработных и повышения предпринимательской активности самозанятых в регионе работают передвижные мобильные пункты трудоустройства.