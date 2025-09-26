Лаконичное и фундаментальное здание с четкими линиями, стоящее на перекрестке двух оживленных проспектов и открытое со всех сторон, отлично вписалось в пространство с видом на горы. Уже на подходе оно привлекает внимание огромной скульптурой, заказанной специально для Алматы. Работа испанского художника Жауме Пленса в виде женского лица с закрытыми глазами олицетворяет символ внутренней тишины и сосредоточенности. «Для меня эта скульптура – словно просыпающаяся Азия, но главное, что каждый зритель может увидеть в ней свой смысл», – отметила арт-директор музея Меруерт Калиева в одном из интервью. Стоит отметить, что скульптура действует завораживающе, привлекая не только размерами, но и своей гармонией, а также ангельским профилем, которым можно любоваться бесконечно.

Надо признаться, что все эпитеты, прозвучавшие в адрес музея в эти дни, – знаковый, масштабный, новое лицо города, новое культурное пространство, платформа для новаторства и международного сотрудничества, стимул для развития туристического потенциа­ла – вполне уместны.

– Музей построен так, что уже стал объектом архитектурного явления, восхищения и культурного наследия. По отзывам меж­дународной прессы, а это были представители около пятидесяти ключевых изданий по искусству и культуре, а также руководители крупнейших музеев, арт-менеджеры со всего мира, побывавшие на его открытии, он стал в один ряд с крупнейшими мировыми музеями, – сказал автору этих строк директор по развитию Аlmaty Museum of Arts Владимир Определенов.

Это первый крупнейший музей современного искусства в Центральной Азии и с наибольшим количеством такого рода экспонатов в этой части мира. В экспозиции соседствуют работы казахстанских мастеров и зарубежных авторов. Как отмечает Меруерт Калиева, важно, чтобы казахстанское искусство занимало достойное место, а зритель имел возможность сравнивать и понимать его в мировом контексте.

Символично, что одной из цент­ральных экспозиций является выставка «Я все понимаю» одной из самых значимых художниц Казахстана Алмагуль Менлибаевой. В своих работах она исследует темы идентичности, экологии и женского опыта. Также на первом этаже находится зал «Сарыарка», в котором представлена выставка «Қонақтар», посвященная темам гостеприимства, переселений, встреч и культурных обменов в истории Казахстана. Меня же больше всего восхитили графические работы Евгения Сидоркина, который мог с помощью простого карандаша передать гамму чувств в своих картинах. На втором этаже представлены работы современных зарубежных мастеров. Среди них скульптура «Перекресток» выдающегося американского скульптора Ричарда Серры, созданная в 2011 году из изогнутых стальных листов. Она создает лабиринт, в котором зритель становится активным участником.

Осмысления и глубокого погружения требует инсталляция немецкого художника Ансельма Кифера «Когда эти сочинения сгорят, они наконец дадут немного света». Она создана из холста, дерева, сожженных книг и других материалов, размывая границы между живописью и скульптурой. Привлекают работы таких мастеров современного искусства, как культовая японская художница Яеи Кусама.

Знакомство с экспозициями музея натолкнуло на мысль, что Аlmaty Museum of Arts интересен всем возрастам: было много представителей старшего поколения, неторопливо и вдумчиво изучающих экспонаты; пришли мамочки с грудными малышами, студенты и школьники. Музей имеет все шансы стать источником вдохновения для молодых, где они увидят смелые идеи, современные технологии и новые формы самовыражения. А еще подрастающее поколение города теперь имеет пространство для формирования своего культурного мировоззрения, развития критического мышления. Они увидят, как художники говорят о проблемах общества, экологии языком искусства. Однозначно школьники должны посещать музеи, потому что именно здесь они учатся видеть и понимать искусство, размышлять и задавать вопросы.

Автор этих строк покидала музей с ощущением легкости – столько в нем света, воздуха, пространства, а еще переполняло чувство гордости за свой город и огромной благодарности всем тем, кто создал его, в том числе идейному вдохновителю проекта и меценату Нурлану Смагулову за его личный материальный вклад.

Экспозиции не просто радуют глаз, они заставляют думать, осмысливать, и появляется желание вернуться еще раз, чтобы погрузиться в эту атмосферу, почувствовать глубже и открыть для себя новое. Полагаю, такие чувства возникают у многих.

Не случайно Меруерт Калиева отметила, что создатели стремились к тому, чтобы музей был не только пространством искусства, но и площадкой, которая объединяет людей, формирует сообщества. И их первоочередная задача – сделать музей местом встреч, знаний и открытий.