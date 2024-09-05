Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны

Қазақ тілі
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Методические пособия были подготовлены специалистами из Приаралья

Фото предоставлено Центром обучения языкам

На третьем заседании Нацио­нального курултая Глава государства отметил, что с каждым годом в стране растет востребованность в казахском языке, который становится языком бизнеса, техники и науки. При этом самый лучший путь его поступательного развития лежит через просвещение.

Укреплением роли казахского языка в повседневной жизни занимается в регионе областной Центр обучения языкам. Как отметила заместитель директора учреждения Жаныгуль Ерекешова, сегодня почти у каждого человека наблюдается тенденция к изучению языка для саморазвития и совершенствования знаний.

– В наш центр за поддержкой обращаются предприниматели, представители различных этносов, журналисты, абитуриенты, волонтеры и молодежь, которая связывает свое будущее с наукой. На основании заявок мы формируем группы, в которых они проходят курсы государственного, русского и английского языков, по окончании которых получают сертификаты. В прошлом году курсы по казахскому языку прошел 621 слушатель, а в нынешнем такие показатели достигнуты уже за первые шесть месяцев, – рассказала специалист.

Большой вклад в реализацию языковой политики вносят специалисты центра, которые активно занимаются созданием методических пособий. Два года назад для изучения казахского языка и быстрого его освоения методом «от простого до высокого уровня» был разработан сборник текстов «Тыңда! Түсін! Тіл үйрен!». В него вошли строки из древних заветов предков, эпосы, отрывки из терме, айтысов и песен.

В прошлом году республиканская экспертная комиссия поддержала методическое пособие «Сборник упражнений для обучения казахскому языку через кинофильмы». Учебник по заказу Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования при поддержке НАО ННПЦ «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова был издан и поступил во все языковые центры республики.

Редколлегию методического пособия возглавила старший преподаватель областного Института повышения квалификации педагогических работников филиала АО НЦПК «Өрлеу» Жанар Исаева, а в список авторов вошли Жаныгуль Ерекешова и член Ученого совета Кызылординского педагогического высшего колледжа им. М. Маметовой Молдир Мендибаева.

Главной новостью 2024 года стал выход в свет уникальной работы – «Сборника текстов для овладения казахским языком». Специалисты надеются, что республиканская экспертная комиссия положительно оценит сигнальную версию вспомогательного учебного пособия «Слово и речь», разработанного в соответствии с языковой спецификой региона.

В прошлом году областным управлением общественного развития осуществлены социальные проекты «Формирование лингвистической базы текста меню в местах общественного питания» и Korneki.

– Для обучения индивидуальных предпринимателей мы проводим курсы «Қазақтілді кәсіпкер». А «Казахско-русский словарь наименований блюд» впервые в республике был реализован в нашей области. Сегодня в стране распространяются изданные в его рамках монография-справочник «Мемлекеттік тілдегі ас мәзірі мен тағам атаулары: қазіргі жағдайы, проблемалары» («Меню и названия блюд на государственном языке: современное состояние, проблемы») и словарь «Тағам атаулары» («Наименования блюд»). В Приаралье эти методические пособия есть в областной библиотеке, палате предпринимателей, акиматах городов и районов, высших и средних специальных учебных заведениях. Авторами издания выступили председатель Ученого совета Центра обучения языкам Алдажар Абилов и член совета Аман Абасилов, – рассказала Жаныгуль Ерекешова.

Еще одно направление работы центра – организация интеллектуальных игр. Так, в областном и районных центрах регулярно реализуются проекты «Полиглот» и «Жүзден жүйрік». Для расширения сферы применения государственного языка и пропаганды национальных духовно-культурных ценностей проводится конкурс «Этно Quiz».

В текущем году он прошел среди команд государственных, военных, правоохранительных органов и работников сферы образования. Кроме того, специалисты центра на платформах социальных сетей размещают контенты в информационных рубриках «Кино time», «Сөзтүзер», «Трендтегі сленгтер», Practical English, «Оқуға ұсынамыз», «Ұлылар ұлағаты» и других.

Специалисты центра – постоянные призеры республиканского конкурса «Лучший преподаватель», а Алтынай Орынбаева и Гульжанат Дузенова становились обладателями Гран-при в 2022-м и 2023 годах.

В планах центра – реализовать проекты языкового обучения с помощью искусственного интеллекта, а также перевести методики преподавания казахского языка в электронный формат. Среди них – дидактические материалы, словари, учебники, вспомогательные и другие учебные пособия.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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