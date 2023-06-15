Казахстанского тяжелоатлета Артема Антропова отстранили от соревнований

Казахстанский спортсмен Артем Антропов не прошел допинг-контроль. В его анализах обнаружено присутствие анаболического агента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Федерации тяжелой атлетики РК

О результате допинг-контроля спортсмена Артема Антропова по запросу Kazpravda.kz сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Согласно информации комитета, по итогам выступления на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Корее, где член национальной сборной РК Артем Антропов занял второе место, 12 мая проходил допинг-контроль. Результаты показали присутствие анаболического агента САРМС.

"Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсмена Артема Антропова 2000 г. р. от дальнейшей любой спортивной деятельности, включая учебно-тренировочные сборы. Рассмотрение данного случая возможного нарушения антидопинговых правил проводится МФ ТА IWF", – говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что Казахстан ратифицировал Международную Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте в 2009 году.

"Комитет по делам спорта и физкультуры придерживается принципов нулевой терпимости к использованию допинга и принимает самые решительные меры для противодействия допингу в спорте", - заключили в ведомстве.