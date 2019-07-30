Международная панорама

Пессимистический прогноз

Международный валютный фонд снизил прогноз по росту мировой экономики в связи с напряженной ситуацией в международных торговых отношениях. Как заявили на днях в МВФ, в 2019-м он окажется вялым и составит всего 3,2%, хотя еще в апреле цифра называлась чуть выше – 3,3%.

Между тем, по скорректированной оценке МВФ, экономика США в 2019 году вырастет на 2,6%. В апреле прогнозировался рост в размере 2,3%. Федеральный резерв повысил перспективы роста американской экономики, отказавшись от планов дальнейшего повышения процент­ных ставок. ФРС смягчает свою политику отчасти в целях компенсации экономического эффекта от торговых войн.

По прогнозам МВФ, 19 стран еврозоны в текущем году продемонст­рируют скромный подъем на 1,3%. Рост китайской экономики, как ожидается, составит 6,2%, что является самым низким показателем с 1990-го, когда Китай столкнулся с санкциями из-за жесткого подавления демонстраций в Пекине. Рост японской экономики, по прогнозам, составит всего 0,9%.

Сигары и экономика

Нехватка риса, яиц и мыла, резкий спад в туристической сфере – Куба переживает кризис, который подстегнули экономический крах Венесуэлы и санкционная политика со стороны США, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

С начала июля Бразилия запретила продажу кубинских сигар на своих рынках из-за того, что в них якобы содержится слишком много кислот. Коммунистические власти Кубы считают это решение очередным выпадом в экономичес­кой войне.

Для Кубы запрет на продажу сигар в Бразилии – лишь одна из многих плохих новостей за последнее время, отмечает издание. В туристической отрасли страны в нынешнем году произошел спад на 8,5%. Товаров повседневного потребления становится все меньше. На цыплят, рис, яйца, бобовые, колбасы, мыло, моющие средства и зубную пасту установлены нормы рациона. С апреля газета Коммунистической партии Granma выходит всего на 8 страницах вместо прежних 16 – из-за проб­лем с наличием газетной бумаги.

Туристические предпочтения

Граждане США возглавили ежегодный рейтинг чаще всего выезжаю­щих за рубеж туристов, составленный Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Также в тройку лидеров рейтинга Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) вошли жители материкового Китая и Германии. Десятку дополнили граждане Великобритании, Франции, Южной Кореи, Японии, Канады, Российской Федерации и Тайваня.

Самыми популярными направлениями у американцев стали мексиканский Канкун, канадский Торонто и британский Лондон. У китайцев – Бангкок (Таиланд), Сеул (Южная Корея) и Токио (Япония), а у немцев – Пальма-де-Мальорка (Испания), Париж (Франция) и Дублин (Ирландия). Россияне чаще всего летают в турецкую Анталью и на тайские курорты Паттайя и Пхукет.

Дорогая Исландия

Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

В 2018 году потребительские цены на острове оказались в среднем на 56% выше цен в остальных европейских государствах. Исландия опередила Швейцарию (52%), Норвегию (48) и Данию (38). В десятку самых дорогих стран также попали Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

По данным Daily Mail, за обычную пиццу с сыром в исландском кафе турист отдаст 17 евро, а за бокал вина – минимум 10. В среднем ужин на 2 персоны обойдется примерно в 85 евро.

Высокие цены в Исландии объяс­няются зависимостью острова от импорта и высоким налогом на алкоголь. Также значительную роль в этом играют колебания курса исландской валюты, с которыми страна столкнулась в 2016–2017 годах. Средняя месячная зарплата местного жителя составляет 4 450 евро, благодаря чему цены в магазинах не кажутся ему такими высокими, какими видит их иностранец.