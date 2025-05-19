Международную конференцию к 120-летию ветеринарной науки провели в Алматы

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Мероприятие собрало представителей Министерства здравоохранения, госорганов, ученых и специалистов научных учреждений Казахстана, России, Китая, Южной Кореи, стран Европы, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других государств

Фото: пресс-служба МЗ РК

В Алматы состоялась научно-практическая конференция на тему «120 лет казахской ветеринарной науке: достижения и новые задачи в обеспечении биологической безопасности», приуроченная к юбилею Казахского научно-исследовательского ветеринарного института, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Выступая с приветственным словом, глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула историческую значимость института, как одного из первых научных учреждений страны.

«За более чем вековую историю КазНИВИ внес весомый вклад в развитие ветеринарии, животноводства и общественного здравоохранения, разработав десятки диагностических методов, вакцин и лекарственных средств, направленных на борьбу с особо опасными инфекциями, такими как бруцеллез, сибирская язва и ящур», — отметила она.

Цель конференции — укрепление взаимодействия науки и практики в ветеринарной сфере, развитие международного сотрудничества и выработка стратегических направлений по обеспечению биологической безопасности и интеграции инновационных технологий.

В ходе пленарного заседания отечественные и зарубежные эксперты представили научные доклады, также обсудили следующие аспекты развития ветеринарной науки:

– диагностика, профилактика и лечение инфекционных, инвазионных и неинфекционных заболеваний животных;
– биотехнологические инновации в сфере биобезопасности: от исследований к коммерциализации;
– молекулярная биология и геномика микроорганизмов в контексте биологической и пищевой безопасности;
– междисциплинарные подходы в ветеринарной науке.

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