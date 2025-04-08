В приуроченном к 80-летию Победы проекте принимают участие молодые хореографы из Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана

Коллаж: qazaqculture.com

В Казахской национальной академии хореографии с 7 по 10 апреля пройдет международный фестиваль-конкурс молодых хореографов, организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет qazaqculture.com, мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе примут участие молодые хореографы из Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана.

Основные цели фестиваля заключаются в развитии духовных и нравственных качеств талантливой молодежи, поддержке и раскрытии их творческого потенциала, обмене опытом и знаниями. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

8 апреля в рамках торжественного открытия состоятся мастер-классы известных мастеров хореографического искусства.

9 апреля на сцене театра «Астана Балет» продолжится конкурсная программа, где 29 участников фестиваля выступят в рамках II тура.

10 апреля состоится торжественное закрытие и гала-концерт лауреатов.

Кроме того, с 2021 года Академия реализует ряд значимых мероприятий, организуемых в поддержку молодых хореографов. В апреле 2022 года прошел конкурс в честь 75-летия выдающегося деятеля хореографического искусства Казахстана Минтая Тлеубаева.

В марте 2023 года состоялся международный конкурс, посвящённый творчеству легендарного казахстанского балетмейстера Булата Аюханова, а в апреле 2024 года – конкурс памяти Заурбека Райбаева.

События получили широкое признание в профессиональном сообществе и стали важным этапом в укреплении преемственности в национальной хореографической школе.