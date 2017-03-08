Международный женский день празднуют в Казахстане

Международный женский день отмечается в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Сегодня по всему Казахстану проходят праздничные мероприятия. В Астане в ряде торгово-развлекательных центров ярмарки, мастер-классы, шоу-программы и мини-концерты.
Накануне Глава государства встретился с представительницами женской общественности Казахстана. Встреча стала традиционной и носит название "Көктем шуағы".
Он напомнил, что в этом году начинается реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года.
Стоит заметить, что ООН ежегодно предлагает тему, к которой необходимо привлечь внимание мирового сообщества. Тема 8 марта 2017 года – "Женщины в контексте изменений в сфере труда. Планета 50-50 к 2030 году".
В 2016 году темой было "Планета 50-50 к 2030 году: Мы выступаем за гендерное равенство"; в 2015-м: "Расширение возможностей женщин – расширение возможностей человечества. Помните об этом!"; в 2014-м: "Равенство в интересах женщин – это прогресс в интересах всех!.
Исторически этот праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.
Коммунистка Клара Цеткин в 1910 году на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.
На следующий год 19 марта впервые был отмечен Международный женский день. В последующие годы в разное время митинги прошли и в других странах Европы, а также в России.
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта.
С 1966 года, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем, и постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску.
Международный женский день – национальный праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе – в этот день отдыхают только женщины. В Китае предусмотрен укороченный рабочий день только для женщин.
Этот праздник продолжают отмечать в большинстве стран бывшего СССР. При этом в Таджикистане (по инициативе президента страны) с 2009 года праздник сменил название и теперь именуется Днем матери.