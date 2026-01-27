Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое невозможно удалить. Об этом сообщило издание Windows Central, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в течение всего января пользователи операционной системы (ОС) жаловались на проблемы обновления KB5074109. В качестве временного решения проблемы владельцам компьютеров предлагали удалить апдейт со своих устройств. Однако оказалось, что многие пользователи не смогли это сделать — в процессе обновления они столкнулись с ошибкой 0x800f0905.

По словам специалистов Windows Central, ошибка с таким кодом связана со стеком обслуживания или хранилищем компонентов.

«Проблемы с обновлениями Windows не новы, но когда даже способ их удаления перестает работать, это особенно раздражает», — отметили авторы.

Журналисты объяснили, что если удалить обновление не получается, то стоит попытаться восстановить операционную систему до той точки, когда апдейт KB5074109 еще не был установлен. Для этого нужно зайти в раздел «Восстановление» в настройках Windows. Также можно подождать, пока Microsoft выпустит исправляющий неполадку патч.

В конце января журналисты издания Windows Latest назвали последнее обновление Windows катастрофой. Редакторы медиа обратили внимание на сломанный спящий режим, проблемы сервиса Outlook и прочие неполадки.